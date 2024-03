Potepuški maček je postal svetovni zvezdnik

Nekoč je spal na cesti, danes pa uživa v udobju in svetovni slavi. Ne, ne gre za hollywoodskega zvezdnika, ameriško zgodbo o uspehu živi sivodlaki ruski mačkon, ki ga je leta 2020 na svojem dvorišču našla Natalija Ždanova. Po njeni zaslugi je samček postal svetovna zvezda, v svet znanih so ga ponesle objave na instagramu. Fedja ima že 300.000 sledilcev, kar je več kot marsikateri slovenski samooklicani vplivnež.

Ko je sedanja lastnica naletela nanj, je bil Fedja v slabem stanju in ni bilo jasno, ali bo preživel. Skotil se je namreč s težavami z ravnotežjem in se je težko premikal. Ko je zrasel, pa se je okrepil in se začel obnašati kot vsak normalni muc in tako je vse do danes. Daleč od povprečja pa je Fedjeva zunanjost. Mačkov izraz na obrazu namreč zelo spominja na like iz risanke, ves čas je videti, kot da bi bil začuden ali presenečen.

Nenavadni izraz mačka ne ovira.

»Ni se mi zdelo, da je na pogled nenavaden, zdel se mi je zgolj srčkan in zabaven,« pravi Natalija. Odzivi prijateljev, ki jih je pogled na mačka vedno spravil v smeh, pa so jo spodbudili, da je Fedji odprla profil na družbenem omrežju – zvezda je bila rojena.

Nihče ne ve, zakaj ima Fedja tako nenavaden izraz, lastnica sklepa, da gre za prirojeno napako ali posledico poškodbe. Kar koli že je, ni videti, da bi mačka lastnost kakor koli ovirala. Prav zaradi nje je tako edinstven. Ali, kot je na družbenem omrežju zapisal njegov oboževalec: »Fedja, ti nisi kot vsi drugi in to je čudovito.« Marsikateri spletni sledilec pa o mačkovem nenavadnem izrazu pravi, da očarljivega štirinožca dela le še bolj ljubkega. Lastnica skrbi, da se na profilu pojavljajo vedno nove zabavne fotografije: mačka lahko med drugim vidite med bučami, ob kozarcu vina in med oblizovanjem francoske štruce.