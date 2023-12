Posvojila najboljšo prijateljico

V sodobnih družbah je že leta jasno, da družina niso le oče, mama in otroci, ampak tudi vse mogoča druga razmerja – mama in otrok, oče in otrok, par brez otrok. Da je možnosti za ustvarjanje družinske celice še več, pa priča zgodba iz Južne Koreje. Tam je 44-letna Eun Seo-ran posvojila svojo odraslo najboljšo prijateljico Lee Eo-rie.

Prijateljici sta se spoznali leta 2016, leto pozneje sta se preselili pod isto streho. Delili sta ljubezen do rastlin, vegetarijanskega kuhanja in hišnih opravil, kot je pleskanje, ter bili obe srečno samski. V ljubezenskem razmerju namreč nista bili, sta pa začeli delovati kot družina.

Eun Seo-ran se je za posvojitev odločila, potem ko je zaradi zdravstvenih težav pristala v bolnišnici in ugotovila, da sme o usodi pacienta v primeru nezmožnosti odločati le družinski član. Sprva sta prijateljici razmišljali o tem, da bi se pretvarjali, da sta v romantičnem odnosu. Ker pa Južna Koreja ne priznava zakonskih zvez istospolnih parov, jima je preostala edino posvojitev. Eun Seo-ran je morala le dokazati, da je starejša od 38-letne Lee Eo-rie, ta pa je morala dokazati, da ni njena biološka hči. Postopek posvojitve je po oddaji vloge trajal le 24 ur.

Južnokorejka ni želela biti sužnja možu.

Eun Seo-ran je odraščala v patriarhalni družini, mati gospodinja pa jo je nenehno svarila, naj ne konča tako kot ona, ki da je sužnja svojemu možu in njegovi družini. Prav zato se je Eun Seo-ran odločila, da se ne bo poročila in imela otrok. Svojo usodo, ki odmeva po vsem svetu, je opisala v knjigi Posvojila sem prijateljico.