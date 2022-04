Posnetki dokazujejo masaker, izgnanih vse več ruskih diplomatov

Medtem ko Rusija še naprej vztrajno zavrača poboje v Buči in zatrjuje, da so civiliste brutalno pokončali Ukrajinci, zločine pa podtaknili Rusiji, satelitski posnetki dokazujejo, da so trupla na ulicah ležala več tednov, torej še v času ruske zasedbe kijevskega predmestja.

Da gre za vojne zločine in genocid, opozarjajo številni politiki, ki obsojajo okrutnost ruske strani in napovedujejo sankcije, da za pokoli stoji Ukrajina, pa je izjavil nekdanji ruski predsednik Dmitri Medvedjev in podpornik Vladimirja Putina; Ukrajince je obtožil, da so nacistični simpatizerji, in naznanil, da je ruski cilj v tej vojni zgraditi odprto Evrazijo, od Lizbone do Vladivostoka.

Tudi Kremelj še naprej vztraja, da so satelitski posnetki ponaredki in da v Buči ni bilo trupel, ko so ruske enote zapustile mesto. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski opozarja, da bodo kmalu identificirali ruske vojake, vpletene v zločine, tudi ameriški predsednik Joe Biden je pozval k sojenju Putinu; ZDA so še napovedale, da bodo Generalno skupščino Združenih narodov pozvale, naj suspendira Rusijo iz sveta za človekove pravice OZN. Ukrepajo tudi druge države, Švedska bo izgnala tri ruske diplomate, Italija 30, Slovenija bo zmanjšala število diplomatskega in administrativno-tehničnega osebja celo za 33 ljudi.

Pritisk na jug in vzhod

Zelenski poudarja, da je smrtnih žrtev med civilisti veliko tudi drugod po Ukrajini, tudi v Borodjanki, ki leži le 25 kilometrov od Buče. Vsekakor pa se ruske enote umikajo od prestolnice in se osredotočajo na jug in vzhod države; številni vojaki so se tako že premaknili proti Donecku, pripravljali pa naj bi tudi ofenzivo na Slovjansk; še naprej ostaja cilj dokončno zasesti opustošeni Mariupol in Harkov, napadi se še naprej vrstijo tudi v Mikolajivu, kjer prav tako preštevajo civilne žrtve.

Še naprej se pripravljajo humanitarni koridorji, prek katerih bi evakuirali prebivalce z ogroženih območij, predvsem iz Mariupola, ki ga že več dni zaman poskuša doseči tudi (kratek čas pridržana) ekipa Rdečega križa, da bi ujetim zagotovila najnujnejšo pomoč, dostop pa naj bi jim preprečevali ruski vojaki in sabotirali poskuse evakuacije. Po še neuradnih informacijah naj bi se pripadniki 501. bataljona ukrajinskih marincev predali v Mariupolu, pojavile pa so se tudi navedbe, da naj bi ruske sile pošiljale ukrajinske prebivalce v t. i. prilagoditvene tabore, preden jih prisilno odpeljejo v Rusijo, kar pa Kremelj ostro zanika.

Opustošeni Mariupol ostaja tarča. FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters

Ukrajini se sicer obeta nov izraz podpore držav članic Evropske unije, potem ko so Kijev obiskali slovenski premier Janez Janša ter predsednika vlad Poljske in Češke, bosta v ukrajinsko prestolnico odpotovala tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell ter se sestala z Zelenskim. Da bo v prihodnjih dneh obiskal Kijev, pa je sporočil tudi avstrijski kancler Karl Nehammer. Minuli konec tedna je Ukrajino obiskala tudi predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola.

Iz Ukrajine je do zdaj v EU pribežalo najmanj dva milijona otrok, številni brez spremstva.