Posnetek pove vse: tako je videti uničeno največje letalo na svetu (VIDEO)

Največjega letala na svetu ni več. Antonov 225 je bil uničen v ruskem napadu na letališče Hostomel v bližini Kijeva pred nekaj dnevi. Posnetke z letališča je objavila ruska državna televizija in njihova novinarka je povedala, da je letališče pod nadzorom ruskih sil in da so največje letalo na svetu uničili Ukrajinci.

Ukrajina je to že zanikala in trdijo, da so letalo z imenom Mrija ('sanje', tudi 'navdih'), uničili Rusi. »Rusi so morda res uničili Sanje, a nikoli ne bodo uničili naših sanj o močni in svobodni evropski državi,« je ob tem dejal ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba.