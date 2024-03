Posnetek, ki odmeva: »To so strokovnjaki, ki delajo projekte iz foteljev, namesto da bi šli na teren« (VIDEO)

Naši južni sosedje se te dni smejiji nenavadnemu prizoru, ki so ga poimenovali pravi spomladanski čudež. Tako se je na Facebook profilu Podravskega lista pojavil posnetek čudovitega modrega hidranta, ki je sredi na novo asfaltiranega pločnika.

Prizor je nasmejal uporabnike družbenih omrežij in sprožil plaz komentarjev: »Ta posnetek si zasluži, da ga vidi ves svet ... navsezadnje ga je nekdo moral oblikovati«, »Je to novi policist?«, »To so strokovnjaki, ki delajo projekte iz udobnih foteljev, namesto da bi šli na teren« ...