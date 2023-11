Poslovil se je nekdanji ameriški astronavt: »Bil je eden najboljših v Nasi«

V 96. letu starosti je umrl nekdanji ameriški astronavt vesoljske agencije Nasa Frank Borman, je sporočila Nasa. Borman je umrl v torek v Billingsu v ameriški zvezni državi Montana. Bil je poveljnik misije Apollo 8, s katero so ljudje prvič zapustili orbito Zemlje, obkrožili Luno in se nato varno vrnili na Zemljo. Upravitelj Nase Bill Nelson se Bormana spominja kot »enega najboljših v Nasi« in »pravega ameriškega junaka«, ki je bil resnično predan svojemu delu.

Misija Apollo 8 je bila druga misija v okviru programa, ki je bil namenjen ameriškemu pristanku na Luni. Raketa z astronavti Frankom Bormanom, Jamesom Lovellom in Williamom Andersom je v vesolje poletela 21. decembra 1968, poroča BBC.

To je bila prva misija, med katero so ljudje zapustili orbito Zemlje, obkrožili Luno in se nato varno vrnili na Zemljo. Borman, Lovell in Anders so bili prvi ljudje, ki so vstopili v gravitacijsko polje drugega nebesnega telesa in ga tudi obkrožili. Pristali sicer niso, saj je bila misija namenjena navigacijskemu preizkusu, ali so sploh sposobni doseči Luno.

Njihov dosežek pa je pomembno tlakoval pot misiji Apollo 11, s katero so Američani 20. julija 1969 izpolnili cilj tedaj že pokojnega ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja, da bo do konca 60. let dvajsetega stoletja človek pristal na Luni.

Znamenita fotografija našega modrega planeta

Borman, Lovell in Anders so Zemljin naravni satelit desetkrat obkrožili, za kar so porabili 20 ur. Bili so tudi prvi, ki so videli Luno od blizu in videli so tudi njeno od Zemlje oddaljeno stran t. i. temno stran.

Ko so četrtič obkrožili Luno, so opazili vzhajanje Zemlje nad Luninim obzorjem. »O Bog, poglejte si ta prizor! Tu vzhaja Zemlja! Kako lepo!« je takrat dejal poveljnik misije Borman. Anders pa je hitro pograbil fotoaparat in posnel eno najbolj znamenitih fotografij našega modrega planeta.