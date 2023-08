Pomotoma prekinili stik, zdaj našli izgubljeno sondo

Ameriška vesoljska agencija Nasa je konec minulega tedna spet vzpostavila stik s sondo Voyager 2, ki je trenutno od Zemlje oddaljena skoraj 20 milijard kilometrov. Ekipa, ki spremlja misijo Voyager, je julija pomotoma prekinila stik s sondo, ki so jo v vesolje poslali leta 1977, zdaj pa ta spet normalno deluje in nadaljuje svojo predvideno pot.

Pri vzpostavitvi stika je pomagala vesoljska komunikacijska postaja v avstralski Canberri, ki je sondi 19 ur pošiljala signal, kar je pomagalo, da se je znova orientirala proti Zemlji. Okoli 37 ur pozneje so dobili potrdilo, da je bil poskus vzpostavitve povezave uspešen. Upravitelji misije so 21. julija letos Voyagerju 2 poslali signal, zaradi katerega se je njegova antena nekoliko premaknila in ni mogel pošiljati signalov nazaj na Zemljo ali jih dobivati z nje. Od takrat so poskušali znova vzpostaviti stik.

Vesoljski plovili nosita pozlačene bakrene diske, ki vsebujejo podatke o planetu Zemlja.

Po prostoru med zvezdami

Nasa je poleti 1977 v vesolje poslala dve sondi, Voyager 1 in Voyager 2. Obe naj bi raziskovali oddaljene planete in prenašali informacije o Zemlji in človeštvu v vesolje, za vsak primer, če na svoji poti naletita na inteligentno življenje. Voyager 2 je decembra 2018 zapustil heliosfero ter trenutno potuje po prostoru med zvezdami. Preden je zapustila naš sončni sistem, je sonda raziskovala Jupiter in Saturn ter postala prvo in doslej edino vesoljsko plovilo, ki je obiskalo Uran in Neptun.

Vesoljski plovili nosita pozlačene bakrene diske, ki vsebujejo podatke o planetu Zemlja, denimo zemljevid sončnega sistema, košček urana, ki služi kot radioaktivna ura, s katero lahko prejemniki določijo datum izstrelitve sond, in simbolična navodila, ki sporočajo, kako predvajati ploščo. Vsebina slednje, ki jo je za Naso izbral odbor pod vodstvom legendarnega astronoma Carla Sagana, vključuje kodirane slike življenja na Zemlji ter glasbo in druge zvoke, ki jih je mogoče predvajati s priloženim pisalom.