Poljska odpravila začasni mejni nadzor na meji s Slovaško

Poljska je v nedeljo, 3. marca, uradno odpravila začasni nadzor na meji s sosednjo Slovaško, ki ga je uvedla oktobra lani, da bi zajezila nezakonite migracije. Vladna odločitev o odpravi mejnega nadzora je začela veljati opolnoči, so danes poročali poljski mediji.

Notranje ministrstvo v Varšavi je kot razlog za tako odločitev navedlo »stabilizacijo migracijske situacije na t. i. balkanski poti«. Kot je dodalo, bodo razmere še naprej spremljali, kar pomeni, da lahko po potrebi ponovno vzpostavijo nadzor na meji med državama.

Vlada nekdanjega premierja Mateusza Morawieckega je konec septembra lani zaradi vse večjega migracijskega vala naznanila uvedbo začasnega mejnega nadzora s Slovaško, ki ga je nato vzpostavila 4. oktobra.

Nezakonite migracije

Morawiecki je takrat opozoril, da migranti nezakonito vstopajo na Poljsko po t. i. balkanski poti prek Madžarske in Slovaške, ki sta tako kot Poljska del schengenskega območja, za katerega načeloma velja, da ni kontrol na notranjih mejah.

Zaradi povečanja obsega nezakonitih migracij in boja proti tihotapljenju ljudi je v zadnjih letih več držav članic EU uvedlo začasne mejne kontrole s sosednjimi državami, med njimi tudi Italija in Avstrija na meji s Slovenijo. Slovenska vlada pa je uvedla nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je decembra lani podaljšala še za šest mesecev.