Pokopali še 14 žrtev Srebrenice

V spominskem centru v Potočarih pri Srebrenici so ob včerajšnji 29. obletnici genocida pokopali posmrtne ostanke še 14 žrtev. Komemoracija, prva po sprejetju resolucije ZN, s katero je 11. julij postal tudi mednarodni dan spomina na genocid, je minila v znamenju pomembnosti ohranjanja spomina.

Z omenjenim pokopom še 14 žrtev zdaj skupno počiva 6765 žrtev genocida, ki so ga 11. julija 1995 med vojno v BiH zagrešile sile bosanskih Srbov pod vodstvom generala Ratka Mladića.

11. julija 1995 so bosanski Srbi zagrešili nekaj, česar človeštvo ne sme pozabiti.

Na komemoraciji je predsednik organizacijskega odbora Hamdija Fejzić poudaril, da je dolžnost preživelih, da ohranjajo spomin na Srebrenico in na njej gradijo prihodnost.

Munira Subašić, predsednica združenja Matere Srebrenice, je dejala, da ji je žal, ker Srbija oziroma njen predsednik Aleksandar Vučić ni podprl resolucije, s čimer je zamudil priložnost za vzpostavitev pogojev za mirno sobivanje v prihodnje.

Po besedah predsednika predsedstva BiH Denisa Bečirovića je Bosna in Hercegovina hvaležna prijateljem po svetu, ki so resolucijo podprli. Kot je dejal, si BiH želi sodelovanja s Srbijo, vendar to ogroža »velikodržavna politika režima v Beogradu, ki poskuša očitne poraze spremeniti v zmage«.

Dodal je, da je danes na delu enaka politika Srbije in Republike Srbske kot leta 1992, le da sta Slobodana Miloševića in Radovana Karadžića nadomestila Vučić in predsednik Republike Srbske Milorad Dodik.

Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH Christian Schmidt je poudaril, da je vsak zločin zločin in da tuji zločini niso opravičilo za druge zločine. Dodal je, da izjave političnega vrha v Banjaluki, ki zanikajo ali poveličujejo vojne zločine, predstavljajo žalitve žrtev in jih je treba sankcionirati. Ostro je obsodil tudi Dodikove izjave o razdružitvi BiH.

Slovesnosti se je udeležila tudi ministrica za evropske zadeve Črne gore Maida Gočević, turški predsednik Recep Tayyip Erdogan pa je v videosporočilu poudaril, da njegova država ne bo dovolila, da se genocid v Srebrenici pozabi.