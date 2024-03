Pojavil se je skrivnostni virus: takšni so simptomi

Na TikToku se pojavljajo govorice o »skrivnostnem virusu«, katerega simptomi vključujejo kašelj, zamašen nos, težko dihanje, vročino in bolečine v mišicah. Dva zdravnika razkrivata, za kaj gre, in poudarjata, da je z ustreznim počitkom in vitamini to virozo mogoče premagati, a tudi, da je treba po sedmih dneh od pojava simptomov, če se stanje ne izboljša, k zdravniku.

Konec zime prinaša tudi sezono prehladov in gripe, ki je trenutno v polnem razmahu. Zato ne preseneča, da se večina ljudi pritožuje nad zamašenimi nosovi, slabim počutjem ali povišano telesno temperaturo. Na TikToku razburja informacija o »skrivnostnem virusu«, ki je zaskrbel številne uporabnike, poroča N1.

Govorice so se pojavile februarja, ko je ena od uporabnic delila videoposnetek, v katerem trdi, da mnogi, vključno z njo, zbolevajo za neznano boleznijo, poroča Nova.rs. V nizu drugih videoposnetkov se ljudje pritožujejo, da imajo simptome kovida, kot sta zamašen nos in kratka sapa, kljub negativnemu testu.

Pijte veliko tekočine, saj s tem zmanjšate izločanje sluzi in ublažite simptome, kot sta boleče grlo in suh kašelj. FOTO: Getty Images/istockphoto

Simptomi, ki naj bi pestili ljudi, so: kašelj, dušenje in oteženo dihanje, povišana telesna temperatura, utrujenost in šibkost, bolečine v mišicah, slabost in bruhanje, omedlevica.

Kaj pravijo zdravniki?

Strokovnjaki trdijo, da virus, ki je razburil splet, najbrž ni nič hujšega. »Simptomi, ki jih opisujejo ljudje v videoposnetkih, kot so kašelj, vročina, utrujenost in bolečine v mišicah, so skupni številnim virusnim boleznim, vključno s prehladi, kovidom in gripo,« pravi dr. Sara Bonza. Poleg tega je respiratorni sincicijski virus (RSV) v tem obdobju zelo razširjen in lahko povzroči simptome, podobne drugim okužbam, kot so prehlad, gripa ali kovid.

Dr. Samia Aziz ugotavlja, da je možno, da običajne virusne bolezni sčasoma mutirajo in se spremenijo ter ustvarijo nove seve. »To ne pomeni, da gre za nov virus. Gre preprosto za novo različico starega virusa,« poudarja.

Po sedmih dneh od pojava simptomov je treba k zdravniku. FOTO: Alina Troeva/shutterstock

»Te spremembe bi lahko predstavljale nove, prej neznane simptome in bi lahko pojasnile, kaj posamezniki trenutno opisujejo kot skrivnostni virus,« pravi.

Kako se spopasti z boleznijo?

»Počitek je ključen,« pravi dr. Aziz. »Telesu omogoča učinkovit boj proti virusu, zato poskrbite za dovolj spanja in se izogibajte naprezanju,« dodaja. »Hidrirajte se - pijte veliko tekočine, saj s tem zmanjšate izločanje sluzi in ublažite simptome, kot sta boleče grlo in suh kašelj,« poudarja zdravnica.

Priporoča tudi povečan vnos vitamina C in uravnoteženo prehrano, blago telesno aktivnost, dovolj spanja, zmanjšanje stresa ter izogibanje tobačnemu dimu in čezmernemu uživanju alkohola.