Poglejte votlino, iz katere je Tito vodil partizansko vojsko (FOTO)

Dopust na otoku Vis lahko izkoristimo tudi za obisk Titove špilje, kjer se je med drugo svetovno vojno skrival vrhovni štab partizanske vojske in od koder je njen vrhovni poveljnik maršal Josip Broz - Tito vodil in usmerjal vse vojaške operacije partizanskih sil ter utrjeval svojo oblast.

Na Vis se je Tito z vrhovnim štabom preselil junija 1944, po desantu na Drvar, v katerem so ga hoteli Nemci ujeti in uničiti. Iz Barija v Italiji je s pomočjo britanskih zaveznikov vplul v Komižo in se s svojim spremstvom namestil v dveh naravnih votlinah nad zaselkom Borovik. V spodnji votlini so imeli zasedanja vrhovnega štaba, v zgornji pa je bival maršal s sodelavci. V votlini je imel Tito delovno mizo, telefon in posteljo, dodatno pa so izdolbli manjši prostor za njegovega psa Tigra. Pred votlino so uredili prijetno teraso, kjer je ob večerih verjetno kadil cigare in zrl v prihodnost.

V naravno votlino so vklesali še dodatne prostore, tudi za psa.

Ne pozabite

Titova špilja je bila središče civilnih, političnih in vojaških sil nastajajoče komunistične Jugoslavije do oktobra 1944, nato so se vsi skupaj za nekaj časa preselili v mesto Vis. Poleg obeh votlin in kamnitih škarp pred njima so ohranjeni le še izklesani hvalospevi Titu, med njimi verzi pesnika Vladimirja Nazorja.

Znamenitost je od otoškega mesteca Komiža oddaljena 10 kilometrov po cesti skozi naselja Podšpilje, Žena Glava in Borovik, od koder je do obeh votlin še 10 minut hoje po označeni poti.

Otok Vis je bil med drugo svetovno vojno sedež vrhovnega štaba partizanov.

V Komiži je na voljo najem skuterja, avtomobila ali kolesa, lahko si naročite tudi taksi ali v turistični pisarni najamete vodnika, ta vam organizira prevoz. Ljubitelji hoje pa se lahko odpravijo peš kar iz Komiže, vendar poleti zaradi vročine priporočamo res zgodnje vstajanje, saj je s Knafelčevimi markacijami označena pot v eno smer dolga okoli dve uri in pol in ves čas poteka po soncu. V tem primeru nikar ne pozabite na dovolj vode in zaščite pred soncem.