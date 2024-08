Poglejte si prizore iz Hrvaške, zaradi obilnih padavin izdano opozorilo (VIDEO)

Širše območje Splita je ponoči zajelo neurje z močnim vetrom in obilnimi padavinami. Gasilci so morali posredovati zaradi podrtih dreves in poplavljenih kleti, podobno je bilo v nedeljo zvečer v Varaždinu. Obilne padavine bodo danes po napovedih vremenoslovcev zajele skoraj celotno Hrvaško, za večino države pa velja oranžno opozorilo.

V mestu padlo več kot 25 litrov dežja na kvadratni meter

Gasilci v Splitu so imeli ponoči največ dela s črpanjem vode iz poplavljenih kleti ter odstranjevanjem podrtih dreves in polomljenih vej s cest. V kratkem času je v mestu padlo več kot 25 litrov dežja na kvadratni meter, veliki nanosi vode pa so dvignili več pokrovov kanalizacijskih jaškov, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Neurje z obilnimi padavinami na jugu jadranske obale je poleg Splita prizadelo tudi širše območje Makarske, Kaštel ter otoke Hvar, Brač, Vis in Šolta. V Šibeniku so gasilci po poročanju hrvaške javne radiotelevizije HRT prejeli tri prijave požarov zaradi udara strele. Zaradi enega od njih je ponoči izbruhnil ogenj na jahti v zalivu Duboka, ki ga še vedno gasijo.

Na severu države je neurje povzročilo največ škode v varaždinski županiji, kjer je na ceste in električne vode po navedbah tamkajšnjih gasilcev padlo več dreves. Po poročanju hrvaškega spletnega portala Index.hr je silovit veter podrl enega od šestih silosov podjetja Fanon, na eni od osnovnih šol pa je poškodoval streho.

Obilne padavine tudi v BiH

Obilne padavine z močnim vetrom so že v nedeljo popoldne prizadele Doboj na severu Bosne in Hercegovine, poroča sarajevski portal Klix.ba. Veter je podiral drevesa in lomil veje, zaradi česar so nastajale težave v prometu.

Tako v BiH kot na Hrvaškem vremenoslovci za danes napovedujejo nestabilno vreme z obilnim deževjem. Hrvaški hidrometeorološki zavod je izdal oranžno vremensko opozorilo za skoraj celotno državo z izjemo jadranske obale, za katero velja rumeno opozorilo. Pričakujejo obilne lokalne padavine, ki jih bosta ponekod spremljal močan ali celo orkanski veter veter in toča.