Zažarela v polnem sijaju

Povsem prenovljeno Fotohišo Pelikan v Celju sta odprla ministrica za kulturo Asta Vrečko in celjski župan Matija Kovač, po njej pa jo je ponosno popeljal prvi mož Muzeja novejše zgodovine Celje Tone Kregar, širši javnosti bolj znan kot pevec skupine Mi2. Odprtje je pritegnilo številne Celjane in druge obiskovalce od blizu in daleč in z veseljem so si ogledali prenovljeno hišo nekdanjega fotografskega mojstra Josipa Pelikana, ki je knežjemu mestu zapustil bogat fotografski arhiv in mu dal svoj pečat.

Celjski župan, ministrica in direktor Muzeja novejše zgodovine Celje FOTO: Gregor Katič

Nad obnovo so bdeli ravno muzealci celjskega Muzeja novejše zgodovine pod vodstvom Kregarja, ki so v obnovo vložili ogromno truda, pa tudi denarja, pri čemer jim je na pomoč priskočila država, konkretno ministrstvo za kulturo, pa tudi celjska občina.

Obiskovalci so lahko v veži najprej opazili kolo, s katerim se je po mestu prevažal fotografski mojster, ob vhodu v fotografsko delavnico je obešen tudi znamenit mojstrov klobuk, v sprejemnici za stranke pa je po meri izdelano pohištvo, pa tudi izvirni stari ceniki, oglasi, posetnice. V eni od temnic so še povsem nedotaknjeni snopi fotografskega papirja, prav tako je na ogled stanovanje družine Pelikan. »Ravno zaradi odlično ohranjenega gradiva in celovitega dediščinskega prikaza, posvečenega fotografiji, je Fotohiša Pelikan nedvomno edinstvena v evropskem prostoru,« poudarja Kregar.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko in celjski župan Matija Kovač sta bila navdušena nad originalnim fotografskim ateljejem, ki je celo svetovni unikum. FOTO: Gregor Katič

Dodaja, da sta dva originalna fotografska ateljeja – stekleni in električni – celo svetovni unikum. Nekaj podobnih ateljejev po Evropi sicer še obstaja, a nikjer si ni mogoče v eni hiši ogledati dveh.

Galerija Božena je v kletnih prostorih, namenjena pa je sodobni fotografski produkciji, medtem ko so podstrešne prostore spremenili v veliko sodobno dvorano, v kateri bodo lahko potekali najrazličnejši dogodki.