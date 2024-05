Spodbudite finančno obilje: zapišite znesek, ki ga želite, na oranžen listič papirja, nato pa ...

Vaje in nasveti vam bodo pomagali vzpostaviti zdrave in redne finančne tokove, se za vedno znebiti težav z denarjem ter se odpreti možnosti nepričakovanih dobitkov.

Po zakonu privlačnosti mora denar krožiti, saj z varčevanjem in zaskrbljenostjo pritegnemo nasprotno – energijo pomanjkanja. Zato se vedno obnašajte, kot da imate denarja na pretek in vas to področje sploh ne skrbi. Še več, razdajajte manjše vsote, da boste vesolju sporočili, da ste naravnani na vibracijo obilja in vam denarja nikoli ne bo primanjkovalo. Ni treba, da so to veliki zneski, nakažite denimo evro dobrodelni organizaciji.

Vraža z metanjem kovanca čez ramo v vodnjak se je sprevrgla v željo, da se še vrnemo v tisti kraj, kjer smo to storili, toda za njo stojijo tudi zakoni feng šuj za pridobivanje bogastva. Voda, posebno vodnjak, predstavlja dotok obilja, zato le uporabljajte ta ritual, toda vedno mečite v smeri proti vzhodu.

Rastline za denar

Feng šuj priporoča tudi, da obesite mobil v smeri proti vzhodu in položite denarnico podenj. Pustite čez noč ob polni luni. Zapirajte vrata, okna, pokrov straniščne školjke, vse odprtine, skozi katere lahko denar odteka od doma. Toda hkrati redno čistite, da se znebite postane, stoječe energije. Rastline za denar so tolstica, rdeča leska in rožmarin, bogastvo pa privabljata španski bezeg in mandljevec. Postavite jih na predel za obilje – skrajni levi kot vsake sobe, gledano s praga vrat.

Preverite, ali vas blokirajo lastna prepričanja in sodbe o denarju. FOTO: Eternalcreative/Getty Images

Zapišite znesek, ki ga želite, na oranžen listič papirja in narišite krog okoli njega. Nosite ga v denarnici in počakajte na rezultat. Ko plačujete, bankovce vedno podajte naprej s stranjo, na kateri so narisani mostovi, da se vam denar vrne.

Lahko si pomagate z mantrami ali Grabovojevimi številskimi nizi za pridobivanje denarja: 5207418 je koda za manifestiranje denarja iz nepričakovanih virov, 9213140 za dolgotrajne stabilne prihodke, 87467894 vam daje več samozavesti pri upravljanju denarja, denimo pri vlaganju ali na borzi, medtem ko je niz 564318518712 namenjen obilju, 4610567 pa zadetku na loteriji.

Denar ima rad red

Preverite, ali vas blokirajo lastna prepričanja in sodbe o denarju. Naša zavest kreira vse, kar obstaja, torej tudi denar, a tega ne more storiti, če ji naši nezavedni programi govorijo, da je to nemogoče. Očistite jih, če želite spremeniti svoje finančne tokove. Hkrati ne počnite nečesa, kar vas ne veseli, posebno če ob tem pričakujete, da boste mastno služili. Če počnete nekaj, kar vas izpolnjuje, bo vaša vibracija višja, s tem pa vam bo kot magnet prinesla tudi več dobička.

In ne pozabite, da ima denar rad red. Nikoli ne ravnajte z njim malomarno in ne mešajte različnih valut. Če greste v tujino, jih shranite v ločenih razdelkih denarnice ali imejte posebno denarnico.