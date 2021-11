Pod vodo 1200 let star kanu

Izjemna najdba je osupnila arheologe, potapljače in pa prebivalce Madisona v ameriški zvezni državi Wisconsin: iz tamkajšnjega jezera Mendota so namreč potegnili kar 1200 let star kanu! Plovilo, eno najstarejših v tistem delu Severne Amerike, bodo v prihodnjih dveh letih temeljito obnovili in ustrezno zaščitili, potem pa bo dobilo častni položaj v muzeju, so navdušeni pri wisconsinskem zgodovinskem društvu.

Kanu je dolg 4,5 metra, počival je na globini osmih metrov, poročajo ameriški mediji. Povsem po naključju sta ga odkrili potapljačici in podvodni arheologinji Tamara Thomsen in Mallory Dragt: iz dna jezera je molel zajeten kos lesa, videti je bil kakor deblo, ki je obtičalo v vodi.

Čaka ga dveletna prenova. FOTO: Zgodovinsko društvo Wisconsin

A podrobnejši pregled je nakazal prav posebno obliko in kmalu je postalo jasno, da gre za plovilo, morda osupljive starosti. Izurjena ekipa je kanu potegnila na suho in začelo se je temeljito in zahtevno preučevanje, analiza s karbonskim datiranjem pa je potrdila, da je kanu star krepko čez tisoč let! Plovilo je bilo izjemno težko izdelati, pojasnjujejo strokovnjaki, kanu pa je bil delo indijanskega plemena: notranjost debla so sežgali in ga s kamnitim orodjem natančno izdolbli, dokler niso dosegli želene oblike. Mukotrpno in zahtevno delo je terjalo več sto ur spretnosti in potrpljenja, pojasnjujejo strokovnjaki, a hitrejšega postopka takrat pač ni bilo. »Ravno zato je ključno, da ga rešimo pred živimi organizmi, ki ga že dolgo razjedajo, in ohranimo kar se da pristnega. Neverjetno je, da je že 1200 let nepretrgano v vodi,« je navdušen arheolog Jim Skibo, ki bo z ekipo nadzoroval restavracijo.

Čez nekaj let bo ponosno razstavljen v muzeju v Madisonu, je še pristavil, prepričan, da bo kanu obiskovalcem pripovedoval neverjetne zgodbe, jih podučil o življenju, ki ga dandanes težko razumemo. Kanu ni bil le prevozno sredstvo, ampak je uporabnikom zagotavljal preživetje in omogočal družbeni napredek, poudarja Skibo.