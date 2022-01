Po vesolju si želi še v Marianski jarek

Dogodivščin mu še ni dovolj, še dobro, da ima toliko pod palcem, da si lahko uresničuje tudi najbolj nore sanje: japonski milijarder Jusaku Maezava, ki je pred časom že obiskal vesolje in tam preživel 12 dni, ima nove cilje. Tokrat ne bo poletel visoko nad oblake, temveč se bo potopil globoko v ocean. Doseči si namreč želi Marianski jarek.

Obožuje skrajnosti

Spomnimo, lastnik modne spletne trgovine se je skupaj s sodelavcem Jozom Hiranom pridružil ruski vesoljski posadki z astronavtom Aleksandrom Misurkinom na čelu in z modulom sojuz obiskal Mednarodno vesoljsko postajo.

Kdo mu bo delal družbo, ni znano.

Zanimivo avanturo je dokumentiral na youtubu, nad izkušnjo pa je bil tako navdušen, da se bo v vesolje gotovo podal še kdaj, je zatrdil. In naznanil že načrte, da bo prihodnjič poletel okoli Lune, in to že prihodnje leto! Poletel naj bi na krovu plovila podjetja SpaceX, ki je v lasti najpremožnejšega zemljana Elona Muska, še pred tem pa si želi osvojiti dno oceana: tisto najgloblje, kakopak, Marianski jarek, skrajnosti so njegova nova ljubezen, je spoznal.

12 dni je preživel med zvezdami.

Maezava je polnil naslovnice japonskih medijev že dolgo pred poletom v vesolje, najprej je namreč nameraval v vesoljsko plovilo povabiti zmagovalko njegove resničnostne oddaje, ki bi utegnila postati tudi njegova žena. Načrte je potem zaradi navala prijav odpovedal in sklenil na dogodivščino povabiti umetnike, nazadnje pa se je s sodelavcem pridružil ruski posadki. Kdo mu bo delal družbo na dnu oceana in na poti okoli Lune, pa 46-letni samski očka še ni razodel.