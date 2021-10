Po vdoru hekerjev po Evropi zakrožila ponarejena digitalna potrdila

V italijanskih medijih so se včeraj pojavile informacije o hekerskem napadu in kraji digitalnih ključev, s katerimi izdajajo evropska digitalna covidna potrdila. Po Evropi so tako zakrožila veljavna, a ponarejena digitalna potrdila. Italijanska tiskovna agencija Ansa je navedla tudi, da se kraja ni zgodila v Italiji, temveč v eni od drugih evropskih držav.

Do razkritja naj bi prišlo, ko se je na spletu pojavila koda QR digitalnega covidnega potrdila nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja, ki je bila ob skeniranju z aplikacijo za branje kod veljavna. Med prvimi so o tem poročali na spletnem blogu zerezone.it. Opozorili so, da so najverjetneje izpod nadzora ušli ključi, ki jih uporabljajo pri ustvarjanju covidnih potrdil in kode QR. Glede na dosedanje ugotovitve naj bi se ponarejene kode začele pojavljati po razpravi na spletnem forumu RaidForum.

Ponarejena digitalna potrdila. FOTO: Twitter

Najverjetneje so bili ukradeni zasebni ključi, ki se uporabljajo za podpisovanje covidnih potrdil, nekakšni žigi, s katerimi se potrjujejo dokumenti. Rešitev bi bila razveljavitev teh ključev, kar bi razveljavilo vsa ustvarjena potrdila, in njihovo ponovno dajanje v obtok. Preiskava še poteka. Za zdaj ni znano, kako je prišlo do kraje in kaj to pomeni za nadaljnje izdajanje potrdil. Ansa poroča, da naj bi že preklicali vsa potrdila, ki so jih ustvarili z ukradenimi ključi.

Sodeč po spletnih virih, so se pojavila tudi ponarejena potrdila s slovensko aplikacijo. O tem, kako bodo ukrepali, smo povprašali na NIJZ. Na odgovor še čakamo.