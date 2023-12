Po koncu prekinitve ognja več kot sto mrtvih

Na območju Gaze je bilo po izteku prekinitve ognja med Izraelom in palestinskim skrajnim gibanjem Hamas po navedbah tamkajšnjega ministrstva za zdravje od jutra ubitih 109 ljudi, več sto pa jih je bilo ranjenih. Izraelska vojska pa je sporočila, da so zadeli več kot 200 »terorističnih ciljev«.

»V zadnjih nekaj urah so kopenske, zračne in pomorske sile napadle teroristične cilje na severu in jugu območja Gaze, tudi v mestih Han Junis in Rafa,« je v sporočilu za javnost zapisala izraelska vojska. Dodala je, da so bila tarča napadov minirana območja, podzemni predori, izstrelitvene ploščadi in poveljniški centri Hamasa. Informacij ni mogoče neodvisno preveriti.

Po podatkih ministrstva za zdravje na območju Gaze, ki ga nadzoruje Hamas, je bilo v ponovnih izraelskih napadih ubitih najmanj 109 ljudi, več sto ljudi je bilo ranjenih. Tiskovni predstavnik ministrstva Ašraf Al Kudra je poudaril, da so zdravstvene zmogljivosti na območju Gaze še vedno omejene. Deluje le še nekaj bolnišnic, ki lahko sprejmejo ranjence, je pojasnil in razmere označil za katastrofalne.

Prekinitev ognja, za katero sta se dogovorila Izrael in Hamas in je veljala od prejšnjega petka, se je po dveh podaljšanjih iztekla davi. Izraelska vojska je davi ob najavi obnovitve operacij po izteku dogovora Hamas obtožila kršitev premirja z izstrelitvijo rakete v smeri juga Izraela. Po podatkih medijev, na katere se sklicuje dpa, je bilo odtlej na izraelska mesta in vasi z območja Gaze izstreljenih približno 50 raket.

Katarska vlada je sicer danes potrdila, da Hamas in Izrael nadaljujeta pogovore o obnovitvi premirja pod pokroviteljstvom Katarja, poroča britanski BBC. Katarsko zunanje ministrstvo je ob tem izrazilo obžalovanje zaradi obnovitve izraelskih napadov na območje Gaze.