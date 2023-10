Po 500 letih spet dobila obraz

Inkovska deklica, ki je imela komaj 14 ali največ 15 let, ko je dala svoje življenje, da bi rojake obvarovala pred srdom bogov, je zaradi moderne tehnologije po več kot pol tisočletja znova dobila obraz. Juanito, kot so jo poimenovali, je že leta 1985 v Andih našel ameriški antropolog Johan Reinhard.

Njeno drobno truplo je bilo zavito v posebno odejo, kakršne so starodavni Inki uporabljali v ceremonialne namene, najdba pa je razveselila arheologe in antropologe ter zgodovinarje, saj so z njeno pomočjo izvedeli, da je omenjeno ljudstvo nekoč bogovom žrtvovalo tudi deklice, ne le dečkov.

Umrla zaradi udarca s topim predmetom

Juanita je za posledicami udarca s topim predmetom po glavi umrla med letoma 1440 in 1480 na argentinskem vulkanu Llullaillaco na višini okrog 6700 metrov nad morjem. Strokovnjaki menijo, da je ljudstvo z darovanjem deklice poskušalo ustaviti ali preprečiti naravno katastrofo, morda hudo sušo ali celo izbruh vulkana.

Da bi jo pripravili na žrtvovanje, so ji svečeniki nekaj dni pred usodnim dogodkom ponujali le alkohol in mamila, najverjetneje zato, da bi se vsega skupaj manj zavedala in zato manj trpela. Ker je njeno truplo kmalu zatem zamrznilo, je ostalo skorajda nedotaknjeno vse do trenutka, ko so jo našli, kar je strokovnjakom močno olajšalo rekonstrukcijo njenega obraza.

Da bi dekličine poteze čim bolj natančno poustvarili, so mumijo proučevali z rentgenom, natančno so premerili vsak centimeter njenega obraza ter proučevali genske zapise njenega ljudstva. In po 400 urah dela so pred dnevi javnosti ponosno predstavili silikonsko različico Juanite, ljubkega in nežnega dekleta, ki bo odslej na ogled v prostorih katoliške univerze v perujskem mestu Arequipa.