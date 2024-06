Po 44.000 letih ima še vse zobe

Znanstvenikom je od veselja zaigralo srce, ko so v Jakutiji v vzhodni Rusiji odkrili žival srhljivega videza. Samec živalske vrste, ki straši otroke v tradicionalnih pravljicah, je tekal po gozdovih pred 44.000 leti. Kljub starosti volka so njegovi ostanki izjemno ohranjeni – vse od krzna, kosti in organov do ostrih zob, ki jih ima še čisto vse. Ohranjena je celo vsebina želodca. Volk je trenutno na obdukciji v laboratoriju Muzeja mamutov Univerze v Jakutsku.

Obdukcija bo morda pomagala pri odkrivanju novih zdravil.

Volka so našli v permafrostu, delu zemlje, ki ostaja zamrznjen tudi med poletnimi meseci in ki ga najdemo le v Sibiriji, Kanadi in na Aljaski. Ostanki, ki jih najdejo tam, so navadno odlično ohranjeni, saj led preprečuje organskim snovem, da bi se razkrojile. Na volčje ostanke so naleteli lokalni prebivalci leta 2021.

Vsebina volkovega želodca je še posebno vznemirljivo odkritje, saj bo znanstvenikom dala odgovore na vprašanja, katere živali in rastline so uspevale pred 44.000 leti.

Nekoč je bil strah in trepet.

»Izvedeli bomo, s čim se je prehranjeval ta veliki plenilec. Poleg tega njegov želodec vsebuje ostanke tistega, s čimer se je prehranjeval volkov plen,« razlaga dr.z jakutske univerze. Na tak način bodo znanstveniki lažje poustvarili razmere, kakršne so vladale v času, ko je živel.

Proučevanje ostankov pa ni pomembno le zato, da bi si lažje predstavljali, kaj se je dogajalo v preteklosti. Še eden od znanstvenikov, profesor Artemij Gončarov, poudarja, da lahko ugotovimo, katere bakterije so ogrožale živalski svet pred več deset tisoč leti oziroma so mu pomagale. To spoznanje je pomembno, saj lahko pomaga najti nove načine za zdravljenje različnih bolezni. Gončarov upa, da bodo med obdukcijo odkrili katero staro vrsto mikroorganizmov, ki jih bo mogoče uporabiti v bioloških zdravilih in z njimi zdraviti različne bolezni. Bakterije, ki jih znanstveniki najdejo v fosilnih ostankih, so namreč pogosto še vedno žive, to pa omogoča njihovo uporabo v povsem praktične namene. »Zato ima naše raziskovanje poseben vpliv na prihodnost,« še poudari Gončarov.