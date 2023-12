Pleme, ki so mu napovedovali izumrtje, oživile tri sestre

Zaradi napadov so zdesetkanemu plemenu Juma, ki živi ob reki Assuma v brazilskem deževnem gozdu, konec 90. let prejšnjega stoletja že napovedali izumrtje. Takrat zadnjo preživelo družino so sestavljali tri sestre Boreá, Mandeí in Maytá ter njihov oče Aruká, star več kot petdeset let. Leta 2021 je Aruká umrl zaradi covida-19. Ker je bila družba patriarhalna, bi to lahko pomenilo konec, če preživetja plemena in njihovih običajev ne bi vzela v roke trojica žensk.

Prehranjujejo se z ribarjenjem in lovom

»Začela sem prevzemati vlogo vodje. Bila sem prva ženska, ki je to storila. Moje sestre in moj oče so me pri tem spodbujali,« je razkrila Mandeí. Sestre so se kljub drugačni tradiciji poročile s pripadniki drugih plemen, vendar se niso preselile v njihove vasi in niso sprejele njihove kulture.

Nekoč je bilo nekaj tisoč Jum, potem pa so postali žrtve več pobojev.

Namesto tega so skupaj z možmi ohranjale lastno kulturo in po njihovi zaslugi pleme doživlja preporod, danes šteje že 24 prebivalcev. Jume živijo dve uri vožnje s čolnom od najbližje ceste, prehranjujejo se z ribarjenjem in lovom. Čez dan, ko je vroče, se ljudje zbirajo v skupni stavbi, kjer jedo, skrbijo za svoje papige, lenarijo v mrežah, pa tudi tolčejo manioko in preverjajo sporočila na svojih mobilnih telefonih.

Jume so pred stikom s tujimi zavojevalci verjetno šteli nekaj tisoč ljudi, potem pa so postali žrtve več pobojev. Zadnji se je zgodil leta 1964 po naročilu lokalnega trgovca. Tako se je njihovo število nenehno zmanjševalo in bi izginili, če ne bi bilo Boreáje, Mandeí in Maytáje. A pot do preporoda ni bila lahka. »Ker nas je bilo malo, nas ljudje niso imeli za pleme, niso nas spoštovali. Poleg tega niso bili vajeni ženske voditeljice. Govorili so mi, da ne bi smela prevzeti vodstva, ker sem ženska,« se spominja Mandeí, ki je svojo vlogo utrdila in uživa veliko spoštovanje plemena.