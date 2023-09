Plaz zradiral avtocesto in počivališče

Dežurnemu operaterju na švedski številki za klice v sili bo sobotni klic navsezgodaj zagotovo še nekaj časa ostal v spominu. Poklical ga je namreč voznik, ki ga je med vožnjo po avtocesti E6, ki povezuje drugo največje švedsko mesto Göteborg z norveško prestolnico Oslo, doletela velika naravna nesreča.

Pri kraju Stenungsund na zahodu Švedske je pred seboj videl padajoča drevesa, avtocestna tla, po katerih se je vozil, pa so enostavno zdrsnila, za nekaj metrov se je premaknilo tudi bližnje avtocestno počivališče. Klicatelj je začel kar sam ustavljati vozila, ki so se približevala omenjenemu območju, oziroma jih tako poskušal obvaroval, da bi zapeljala v velike zemeljske razpoke.

3 osebe so bile v dogodku lažje ranjene.

Posledica zemeljskega plazu

Vse skupaj je bila posledica zemeljskega plazu, ki se je nenadoma sprožil. »Prizadel je približno deset vozil ter poslovno območje, vključno z bencinsko črpalko in restavracijo s hitro prehrano,« je pozneje potrdil vodja regionalne službe za nujne primere Daniel Lyckelid. V dogodku so bile ranjene tri osebe, k sreči so utrpele le lažje poškodbe, odpeljali so jih v bolnišnico.

Preiskovalci ugotavljajo, ali so zemeljski plaz povzročila dela na bližnjem gradbišču. »Za zdaj še ni jasno, ali obstaja kakršna koli povezava z razstreljevanjem na gradbišču in plazom,« so povedali na policiji. Omenjeni odsek avtoceste bo zaprt več tednov, saj oblasti ne morejo izključiti nevarnosti novih plazov.