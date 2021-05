Petar (8) s hudim vnetjem po koroni: napovedali so mu 1% možnosti za preživetje

Osemletni fantek iz Zagreba je po okužbi z novim koronavirusom, za katero ni niče vedel, da jo sploh ima, razvil najhujšo obliko večorganskega vnetnega sindroma. Srce mu je v nekem trenutku nehalo biti, več dni je bil priklopljen na aparate za predihavanje. Za hrvaški portal Nova TV je spregovoril njegov oče, prav tako pa tudi zdravniki iz zagrebškega UKC, ki pravijo, da so se prvič srečali s takšnim primerom.



Njegov oče je povedal, da se je njegov sin kar naenkrat sredi popoldneva začel zelo slabo počutiti, »Imel je visok tlak, težko je dihal, se dušil, primanjkovalo mu je kisika in zraka. Zdravniki so nam povedali, da česa podobnega, ko bi se otroku le v nekaj urah tako naglo poslabšalo zdravje, niso še nikoli videli,« je povedal oče Alen Gibač.

»Nisem vedel, da mu je srce nehalo biti«

»Šele pozneje sem izvedel, da mu je srce nehalo biti in da ga je zdravniku uspelo reanimirati in to je to. Povedal mi je, da ima moj otrok le 50 odstotkov možnosti za preživetje, a sem pozneje izvedel, da so bile te možnosti še manjše, in sicer le 1 odstotek. Mi smo vseskozi upali in molili, da bo ozdravel,« je povedal oče.



»Dečka je napadla huda oblika večorganskega vnetnega sindroma, ki lahko prizadene katerikoli organski sistem, v največjih primerih srce,« je povedala Sandro Dessaedo z Oddelka za intenzivno terapijo v KBC Zagreb.



»Do srčnega zastoja je pri dečku prišlo v bolnišnici, kar je bil pomemben trenutek pri reanimaciji,« je povedal zdravnik.



»Nismo vedeli, v kolikšni meri bo srce okrevalo in ali bo potrebna kakšna vgradnja trajne mehanične podpore, morda celo transplantacija, tako da se je k sreči vse končalo na najboljši možen način,« je povedala Sanja Konosić, specialistka anesteziologije, reanimatologije in intenzivnega zdravljenja.

Srce mu zdaj lepo bije

Osem dni je bil deček priklopljen na aparate za srce in pljuča. »Otroku se je uspelo rešit respiratorja, a z nami ni želel govoriti vse dokler ni šel na običajen oddelek, potem je spregovoril. Nihče ni bil bolj vesel od nas,« je povedala Mirjana Saratlija, glavna sestra na Oddelku za pediatrijo intenzivne enote.



»Srce mu zdaj dobro bije in vse kaže, kot da se ni nič zgodilo,« je dodala tamkajšnja kardiologinja.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: