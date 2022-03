Perugia v znamenju čokolade

Vse do tretjega aprila bo v italijanski Perugii omamno dišalo po čokoladi. Minuli konec tedna se je namreč začel največji evropski festival te priljubljene slaščice, na katerem so si prostor izborili številni proizvajalci s stare celine, dogodek pa bodo pospremile še zabavne prireditve in druga kulinarična doživetja.

V nekaj dneh se bo v središče Perugie zgrnilo več kot 35.000 obiskovalcev, pričakujejo organizatorji, ki so festival Eurochocolate prvič pripravili leta 1994, in sicer po zgledu nemškega Oktoberfesta. Če si pivo zasluži takšen poklon, le zakaj si ga ne bi čokolada, so sklenili in odtlej vsako jesen goste razvajali na prireditvi brez primere.

Minuli dve leti je festivalu usodo krojil zlovešči covid-19, zato so se zdaj vsem sladokuscem, slaščičarjem, trgovcem in pa številnim turističnim delavcem v Umbriji oddolžili s kar dvema prireditvama na leto! Spomladanska bo tako potekala zadnji teden v marcu in bo, kakopak, nekakšna pripravljalnica na veliko noč: številni ponudniki tako razvajajo s čokoladnimi jajci in drugimi prazničnimi dobrotami, posebno pozornost pa so v znak solidarnosti namenili izdelavi znamenitih ukrajinskih pisanic.

Mnogi so se lotili tudi umetelnih stvaritev, kot so čokoladne skodelice in orodje ali pa izvirne kulinarične stvaritve s skupnim imenovalcem, čokolado. Vedoželjni se seveda lahko o sladki dobroti tudi poučijo na številnih delavnicah.

Eurochocolate je, kot rečeno, velika priložnost za turistične delavce, ki si po predolgem koronskem obdobju znova prizadevajo zagnati kolesje in upajo, da si bodo gostje omislili daljše nastanitve v mestu z ogledom številnih zgodovinskih znamenitosti. Nazadnje je namreč Perugia tako cvetela jeseni 2019, povedo.