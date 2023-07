Panika zaradi super tajfuna: gori rdeči alarm, pripravljajo se na najhujše (FOTO in VIDEO)

Močna nevihta Doksuri je ponovno pridobila moč super tajfuna v svojem zadnjem približevanju jugovzhodni Kitajski. Vetrovi okoli središča nevihte so dosegli hitrost do 187 km na uro, s čimer je Doksuri spet postal najvišja stopnja kitajske kategorizacije tropskih neviht.

Tajfun je že v sredo dosegel sever Filipinov in jug Tajvana. Neurje je na Filipinih povzročilo poplave in zemeljske plazove, v katerih je umrlo najmanj sedem ljudi, 26.700 ljudi pa je moralo zapustiti svoje domove.

Večji del regije je začasno ostal brez elektrike, odpovedanih je bilo več deset letov in prekinjena plovba na morju. Skupno je zato po podatkih obalne straže več kot 11.000 ljudi obtičalo v pristaniščih.

FOTO: Eloisa Lopez Reuters

O smrtni žrtvi so poročali tudi na Tajvanu, kjer naj bi v reki v okrožju Hualien utonila ena oseba, prekinjeni so vsi domači leti in trajektne linije, več kot 100 mednarodnih letov pa je bilo odpovedanih ali zamujanih. Ustavljen je bil tudi železniški promet med južnim in vzhodnim Tajvanom.

Doksuri naj bi Kitajsko dosegel v petek zjutraj v jugovzhodni provinci Fujian. Kitajska meteorološka uprava napoveduje, da bo Doksuri šibkejši od tajfuna Meranti leta 2016, najmočnejše nevihte, ki je prizadela kitajsko obalo po letu 1949 in ubila najmanj enajst ljudi.