Panika med parlamentarci: razdelili plastenke s sumljivo vodo, več ljudi zbolelo

Člane Evropskega parlamenta (EP) v Strasbourgu so posvarili, naj ne pijejo vode iz plastenk, ki jih delijo, potem ko so ljudje zboleli in obstaja sum okužbe. »Prosimo vas, da v prostorih EP v Strasbourgu ne pijete ustekleničene vode,« je zapisano v nujnem sporočilu, poslanem politikom in osebju. Ali gre za sabotažo, se še preverja.

»Ob 12.40 so bili vsi najprej obveščeni prek SMS-alarma, ob 13.15 pa so prejeli uradno obvestilo, ki to potrjuje. Vse zaposlene v EP so že opozorili, naj bodo med prazniki previdni, saj bi lahko bila Evropska unija tarča napadov ali incidentov,« navaja Dnevnik Nove TV.

Danes je v Bruslju sicer zasedanje Evropskega sveta, v Evropskem parlamentu pa med 11. do 14. decembrom potekalo zadnje letošnje plenarno zasedanje in podelitev nagrade Saharov za svobodo izražanja.

»Še dobro, da sem ostal pri vinu,« se je ob tem pošalil eden izmed uradnikov, navaja Politico.