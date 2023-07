Panika na priljubljeni španski plaži: med kopalce priplavala morska psa

Dva morska psa so opazili na plaži Port de la Selva na severovzhodu Katalonije. Plavuti, ki sta gledali iz vode, sta takoj sprožili strah in paniko med počitnikarji, ki so s kopanjem v morju poskušali ublažiti vročinski val.

Zgodilo se je v ponedeljek okoli 18. ure, takrat so plavalci obvestili reševalce na plaži, da so v vodi opazili morska psa. Takoj so izobesili rdečo zastavo in s tem opozorili ljudi, naj se morju ne približujejo. Šlo naj bi za sinjega morskega psa, ki je za ljudi nevaren.

Sinji morski pes (lat. Prionace glauca) je sicer potencialno ogrožena vrsta morskega psa, ki v dolžino zraste do štiri metre in tehta od 150 do 180 kilogramov. Je ena od 28 vrst, ki živijo v Jadranskem morju. Po hrvaško mu pravijo modrulj, to ime se pogosto uporablja tudi pri nas.

Poskušali so ju identificirati zaposleni iz tamkajšnje civilne zaščite, vendar jim ju ni uspelo najti. Zato so spustili rdečo zastavo in kopalci so se vrnili v vodo.

Potem pa nov šok

Le pol ure po tem, ko so preklicali nevarnost, so spet bežali iz morja. Tokrat ju je opazil deskar, ki je imel z njima bližnje srečanje, poroča The Sun. Skrivala sta se v bližini svetilnika Punta s'Arenella. Civilna zaščita ju je tudi v drugo iskala neuspešno.