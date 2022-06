Panika na Hrvaškem, razglasili rdeči alarm: ljudem svetujejo, naj se izognejo potovanju

Hrvaški meteorološki zavod (DHMZ) je zaradi močnega vetra za nekatera območja na Hrvaškem razglasil rdeči alarm. Paški most so zaprli za ves promet, vreme pa povzroča preglavice tudi na nekaterih avtocestah po državi. Meteorologi pozivajo k previdnosti pri vožnji in svetujejo odpoved poti na ta območja.

DHMZ je zaradi izjemno močne burje razglasil rdeči alarm za območje Velebitskega kanala. Najmočnejši sunki vetra bi lahko dosegli od 40 do 70 vozlov ali od 75 do 130 kilometrov na uro.

Trajekti verjetno ne bodo pluli

»Vreme je zelo nevarno. Zavedajte se nevarnosti, bodite pozorni in spremljajte najnovejša vremenska poročila. Ljudem svetujemo, da se izognejo potovanju in bivanju na ogroženih obalnih območjih,« so sporočili iz DHMZ. Dodali so, da najverjetneje ne bodo pluli niti trajekti, ogrožena pa je tudi obalna infrastruktura.

Zaradi slabih vremenskih razmer trenutno ne vozijo trajekti oziroma katamarani na linijah Prizna–Žigljen, Novalja–Rab–Reka in Mali Lošinj–Cres–Reka.

Težave tudi na območju Istre in Kvarnerja

Za območje Kvarnerja so meteorologi razglasili oranžni alarm, območje zahodne Istre ter severne, zahodne in južne Dalmacije pa je obarvano rumeno.

Iz podjetja Hrvaške avtoceste so sporočili, da je na nekaterih delih avtocest promet dovoljen samo za osebna vozila. To so avtocesta A1 Zagreb–Split–Ploče med vozliščema Sveti Rok in Maslenica, avtocesta A6 Reka–Zagreb med vozliščema Delnice in Kikovica, deli Jadranske magistrale (DC8) med Karlobagom in Sveto Marijo Magdaleno ter DC54 Maslenica–Zaton Obrovački.