Pa ne že spet: zgodaj zjutraj jih je zbudil močan potres

V soboto zjutraj je del hrvaškega prebivalstva znova zbudil potres z magnitudo 3,4 po Richterjevi lestvici. Okoli 4.55 so se stresla tla v okolici Siska, poročajo hrvaški mediji. Po podatkih EMSC je bil epicenter 14 kilometrov od Siska, na globini osmih kilometrov. Potres so čutili tudi v že tako prizadeti Glini, še poroča Index.EMSC še poroča, da se je v okolici Petrinje občutil močan udar in da je tresenje trajalo dlje časa. Prebivalci sporočajo, da so tam najprej zaslišali glasen ropot, ki mu je sledilo tresenje. Drugi, nekoliko šibkejši potresni sunek je sledil okoli 5.20, nato pa so čutili še dva, poroča 24sata.