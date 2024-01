Oživiti nameravajo izumrlega doda. Kasneje utegnejo oživiti tudi mamute

Ptič dodo je izumrl pred okrog tremi stoletji, zdaj pa ga nameravajo znanstveniki ponovno oživiti ter naseliti na Mavricij, otok, ki je bil nekoč njegova domovina. Pri projektu bodo sodelovali strokovnjaki s področja genetike in varstva narave, glavno vlogo pa bo imelo ameriško biotehnološko podjetje Colossal Biosciences, ki se ukvarja tudi z genskim inženiringom. Če jim bo uspelo oživiti dode, nameravajo enako storiti še z nekaterimi izumrlimi vrstami, celo mamutom.

Strokovnjaki sodelujejo tudi s fundacijo za divje živali z Mavricija, ki bo pomagala na otoku najti najbolj primerno bivališče za te ogromne ptice, ki pred sovražnikom ne morejo pobegniti v zrak. To je bil tudi glavni razlog, da je leta 1681 poginil še zadnji dodo, njegov največji sovražnik pa je bil ravno človek, saj so se z njimi prehranjevali tako ljudje kot mnoge živali, ki so jih pripeljali v njihovo življenjsko okolje.

Vrnili ga bodo na Mavricij. FOTO: Fokkebok/Getty Images

Omenjeno podjetje je načrte za obuditev vrste razkrilo pred natanko enim letom, zdaj pa so pojasnili tudi, kako nameravajo to storiti. Dodov genom že imajo, pridobila ga je njihova glavna paleontologinja Beth Shapiro, prav tako so strokovnjaki, zaposleni pri Colossal Biosciences, izločili genome dveh bližnjih sorodnikov doda, enega izumrlega in enega živega, ter ugotovili, da se lahko celice enega od njih, iz katerih pozneje nastanejo testisi in jajčniki, uspešno razvijejo v piščančjem zarodku. Zdaj poskušajo ugotoviti, ali se lahko te celice na ta način spremenijo tudi v spermo in jajčeca.

Njegov najbližji še živeči sorodnik je nikobarski golob. FOTO: Robert Thorley/Getty Images

Na podoben način so že ustvarili piščanca, katerega oče je bil pravzaprav raca – v račji zarodek so vbrizgali zarodne celice piščanca in žival se je razvila v raco, a s spermo petelina. Ko se je ta nato paril s kokošjo, se je iz jajca izlegel povsem običajni piščanček. Zelo podobno metodo nameravajo uporabiti za oživitev doda, le da bodo najprej proučili zarodne celice njegovega najbližjega še živečega sorodnika nikobarskega goloba ter jih poskušali spremeniti tako, da bi se iz njih razvil ptič z značilnostmi doda.