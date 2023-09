Osupljivo odkritje: Imajo tri prste, jajčeca in neznan DNK. Zgodovino bo treba napisati na novo (VIDEO)

Ugledni strokovnjak za NLP-je Jaime Maussan je imel osupljivo predstavitev v mehiškem kongresu in razkril dve domnevno »nečloveški« trupli, imenovani mumije iz Nazce, ki naj bi bili stari 1000 let.

Jaime Maussan FOTO: Henry Romero, Reuters

Maussan, znan po desetletjih dolgem raziskovanju nezemeljskih pojavov, je združil moči z znanstveniki. Skrivnostna trupla so izkopali iz rudnika v Cuscu v Peruju, trditve raziskovalca pa so vzbudile veliko zanimanja.

Osupljiva je trditev, da imajo telesa genetsko sestavo, ki se kar za 30 odstotkov razlikuje od sestave človeka. Ogljikovo datiranje, ki ga je opravila Nacionalna avtonomna univerza v Mehiki (UNAM), je potrdilo, da so trupla, ki imajo značilne roke in noge s tremi prsti, res stara več kot 1000 let.

V mehiškem kongresu so razkrili dve domnevno »nečloveški« trupli. FOTO: Zaslonski posnetek, X

Ali so bili vesoljci ali ne, ne vemo

Telesa imajo humanoidno obliko, a tudi značilne poteze, kot so uvlečen vrat in podolgovate lobanje, ki naj bi po »lastnostih« bolj spominjale na ptičje. Poleg tega so ugotovili, da imajo močne, a lahke kosti in so brez zob.

Poleg tega so strokovnjaki ugotovili, da je eno od teh bitij nosilo jajčeca z zarodki v notranjosti in imelo vsadke iz kovin kadmija in osmija. »Ti primerki niso del naše zemeljske evolucije ... To niso bitja, ki so bila najdena po strmoglavljenju NLP-ja. Našli so jih v rudnikih diatomeje (alge) in so jih kasneje fosilizirali. Ali so bili vesoljci ali ne, ne vemo, bili pa so inteligentni in so živeli z nami. Na novo bi morali napisati zgodovino,« je dejal Jaime Maussan, ki je govoril pod prisego.

Ryan Graves FOTO: Henry Romero, Reuters

Predstavitev v mehiškem kongresu je pritegnila veliko pozornosti, saj so bili navzoči različni mehiški in ameriški uradniki, vključno z Ryanom Gravesom, upokojenim direktorjem ameriške mornarice in nekdanjim mornariškim pilotom, ki je pred tem pričal o opažanjih neznanih zračnih pojavov (UAP, prej NLP) in vladni razvrstitvi le-teh.

Mehiški kongresnik Sergio Gutierrez, nekdanji mornariški pilot Ryan Graves, novinar in raziskovalec NLP-jev Jaime Maussan ter mehiški in mednarodni strokovnjaki v zakonodajni palači San Lazaro v Mexico Cityju v Mehiki. FOTO: Henry Romero, Reuters

Treba je opozoriti, da to ni prvič, da je Jaime Maussan odkril domnevna trupla »nezemljanov«. Leta 2015 je razkril še eno mumificirano telo, ki naj bi bilo nezemeljskega izvora in je bilo odkrito v bližini črt Nazca, niza geoglifov v Peruju, znanih po svoji velikanski velikosti in skrivnostnosti, poroča jutarnji.hr.