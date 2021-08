Ostanki sužnja najbolje ohranjeni

V Pompejih so nastopale tudi grške gledališke skupine.

Vedno znova presenečajo. FOTOGRAFIJI: Parco Archeologico Pompei/Reuters

Pompeji so znova postregli z izjemnim odkritjem: našli so delno mumificirane posmrtne ostanke, kosti in tudi lase, nekdanjega sužnja, in sicer v nekropoli Porta Sarno, eni od glavnih vstopnih točk v tragično mesto.naj bi bil ob smrti star okoli 60 let, kažejo podrobne analize, ki še razodevajo, da je umrl več desetletij pred usodnim izbruhom Vezuva leta 79 pred našim štetjem. Najbolje ohranjeni posmrtni ostanki v Pompejih doslej navdušujejo predvsem zaradi las in delno vidnega ušesa, preseneča pa tudi dejstvo, da Secundia niso kremirali, kot je bil v rimskem obdobju običaj za odrasle pokojne. V grobnici, katere stene krasijo poslikave zelenega rastlinja na modri podlagi, so našli še stekleno žaro z ženskim imenom, ki je bila morda Secundiova žena, ugotavljajo arheologi. »Pompeji nas tako vedno znova presenečajo,« je zadovoljen italijanski kulturni minister, strokovnjaki pa pojasnjujejo, da je bil pokojni tudi varuh Venerinega templja v starih Pompejih, ko pa so ga osvobodili suženjstva, je pristopil h kolegiju duhovnikov Augustales, ki so bili odgovorni za čaščenje cesarja. Očitno je dosegel družbeni ugled in dober gospodarski položaj, zato si je tudi prislužil razkošno grobnico. Marmorna plošča na vrhu groba nosi napis, ki se nanaša na gledališke predstave v grškem jeziku, kar torej potrjuje, da so v Pompejih uživali bogato in raznovrstno kulturo ter sprejemali tudi tuje gledališke skupine.Izkopavanja na območju nekropole Porta Sarno so plod sodelovanja med arheološkim parkom Pompeji in Evropsko univerzo v Valencii, poroča britanski The Guardian. Zadnja leta so na velikem območju arheološkega parka, Regio V, ki bo v kratkem v celoti odprt za javnost, odkrili več deset novih odkritij, vključno z ostanki ljudi in živali, ki so umrli med izbruhom Vezuva.