Orko, ki je zašla v Seno, našli mrtvo

Orko, ki je več tednov plavala v francoski reki Seni, so našli mrtvo. Reševalci so bolno žival, ki je zatavala v sladko vodo, skušali spraviti nazaj v morje, a pri tem niso bili uspešni. Pojav orke v Seni, ki teče tudi skozi prestolnico Pariz, je sprožil začudenje v Franciji, a tudi skrb naravovarstvenikov za zdravstveno stanje živali.

Še davi je orko, kako plava v reki, videl moški, so sporočile lokalne oblasti v kraju Rouen na severozahodu Francije. Naravovarstvena organizacija Sea Shepherd France je s podporo pristaniške kapitanije nato orko locirala in lahko le še ugotovila njeno smrt.

Žival, ki tehta več kot tono, naj bi zdaj odvlekli do obale, kjer bodo veterinarji in biologi opravili obdukcijo, da bi ugotovili, zakaj je morski sesalec zašel v Rokavski preliv in Seno in zakaj je poginil.

Reševalci so v soboto sprva skušali orko s kitovimi zvoki usmeriti proti morju. Pri reševanju so uporabili tudi dron, slike pa so pokazale tvorbe in glivično okužbo v naprednem stanju, kar je nakazovalo, da je žival hudo bolna. Skupina strokovnjakov je nato soglasno sklenila, da se žival evtanazira, so v nedeljo sporočile lokalne oblasti.

Po podatkih skupine za raziskovanje morskih sesalcev (GEEC) je orko v začetku aprila prvič opazila posadka ribiške ladje približno 30 kilometrov od obale Normandije. Od takrat so orko večkrat opazili ob obali, v izlivu Sene in kako plava po reki navzgor.

Naravovarstveniki so že kmalu po tistem, ko so orko opazili v reki, opozorili, da je njeno življenje ogroženo, njeno zdravstveno stanje pa bi se lahko še poslabšalo, če bo ostala v sladki vodi.

Orke, ki sicer spadajo v družino delfinov, običajno najdemo v oceanih, ob obali Škotske, Islandije in Norveške kot tudi južneje v Atlantskem oceanu v Biskajskem zalivu. Redko zaidejo v Rokavski preliv, skoraj nikoli pa v reke.