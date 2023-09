Opozorilo pred naslednjo pandemijo: »Hujša bo od korone, lahko pobije 50 milijonov ljudi«

Naslednja pandemija bi lahko nastala zaradi milijona neodkritih virusov in bi bila bolj smrtonosna kot Covid, svarita izdelovalca cepiva Kate Bingham in Tim Hames. Trdijo, da bi izbruh virusa lahko ubil do 50 milijonov ljudi, tako kot španska gripa. Dvojec je v svoji novi knjigi pojasnil, kako bi lahko bil videti potek naslednje pandemije, in izdal ostro opozorilo, navaja The Sun.

»Seveda vsi ne predstavljajo grožnje ljudem - a mnogi jih«

»Pandemija gripe 1918-1919 je ubila najmanj 50 milijonov ljudi po vsem svetu, kar je dvakrat toliko, kot jih je bilo ubitih v prvi svetovni vojni. Danes bi lahko pričakovali podobno število smrti zaradi enega od številnih virusov, ki že obstajajo,« pravita in dodajata, da obstaja več virusov, ki se hitro razmnožujejo in mutirajo, kot vseh drugih oblik življenja na našem planetu skupaj. »Seveda vsi ne predstavljajo grožnje ljudem - a mnogi jih.« Obstaja tudi tveganje, da lahko virusi skačejo med vrstami in »dramatično mutirajo«.

»Ne moremo računati, da bomo naslednjo pandemijo zlahka zajezili«

»Doslej so znanstveniki seznanjeni s 25 družinami virusov, od katerih vsaka vključuje na stotine ali tisoče različnih virusov, od katerih bi se vsaka lahko razvila tako, da bi povzročila pandemijo,« sta povedala izdelovalca cepiva Trdita, da je imel svet nekoliko »srečo« s pandemijo Covid-a, kljub temu, da je virus ubil približno 20 milijonov ljudi. »Na drugi strani ima ebola približno 67-odstotno umrljivost. Ptičja gripa s 60 odstotki ne zaostaja. Zato zagotovo ne moremo računati, da bomo naslednjo pandemijo zlahka zajezili,« sta opozorila.