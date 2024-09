Oglasil se je prijatelj Slovenca, ki ga je napadla barakuda: obeti niso najboljši

Pisali smo, da je podvodnega ribiča iz Slovenije v torek blizu dalmatinskega otoka Žirje napadla barakuda. Po napadu se je oglasil prijatelj ribiča in povedal:

»Moj prijatelj je že v ljubljanski bolnišnici in čaka na operacijo očesa. Riba je tako močno udarila v masko, da se je ta pri tem zlomila in ga poškodovala. Za zdaj ne more opisati napada, ker mu je zdravje na prvem mestu in vprašanje je, ali mu bodo zdravniki sploh lahko rešili vid. Gre za veliko poškodbo očesa,« je za hrvaški medij 24sata povedal drugi slovenski podvodni ribič, ki tudi sam pogosto lovi s podvodno puško.

FOTO: Diego Delso, delso.photo FOTO: Diego Delso Diego Delso Cc By-sa Delso.photo

Riba je slovenskega ribiča po pisanju hrvaškega časnika Jutarnji list napadla, potem ko jo je ustrelil s podvodno puško. Po napadu so ga zaradi poškodb glave prepeljali v eno od splitskih bolnišnic, nato pa, kot kaže, še v UKC Ljubljana, kjer se trenutno zdravi.

Jadranska barakuda doseže meter in pol

Morski biolog Petar Kružić je za Jutarnji list dejal, se mu napad ribe v tem primeru ne zdi nenavaden. Kot pojasnil, je barakuda napadla ribiča, ki je nanjo streljal s puško, ker se je poskušala braniti.

»Gre za ribo, ki ima precej močne zobe in čeljust, ki služijo za lov plena. Lahko vas poškoduje, če jo napadete. To, kar vemo zagotovo, pa je, da vas ne bo napadla iz ljubega miru, morda samo, če ščiti mladiče,« je dodal.

Barakude so v tropskih morjih lahko daljše od dveh metrov, jadranska barakuda pa doseže do meter in pol.