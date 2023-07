Oglašala se je v živo, ko je zanjo eksplodiralo … (VIDEO)

Na območju Tesalije v osrednjem delu Grčije, nedaleč od mesta Nea Anhialos, je izbruhnil požar. Zaradi tega je v skladišču streliva letalskih sil odjeknila vrsta eksplozij. Ranjenih ni bilo, saj so pred tem evakuirali 130 ljudi. Požar so medtem uspeli omejiti, evakuirani prebivalci mesta pa se sedaj vračajo domov.

Po poročanju grške ERT je bilo eksplozije slišati do Volosa. Trenutek eksplozije je bil predvajan v oddaji v živo. Novinarka se je oglašala s terena, ko je njo odjeknila močna eksplozija.

Novinarka se je oglašala s terena, ko je njo odjeknila močna eksplozija. FOTO: Zaslonski Posnetek/tviter

Na stotine gasilcev se v Grčiji sicer tudi danes spopada z uničujočimi požari, ki so doslej zahtevali štiri življenja, in sicer sta umrla dva pilota kanaderja, ki je strmoglavil v torek na otoku Evboja, ter moški in ženska v bližini mesta Volos.