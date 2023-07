Požari v Grčiji, ki so doslej zahtevali štiri življenja, se nekoliko umirjajo

Po več dnevih boja proti požarom se razmere v Grčiji nekoliko umirjajo, so danes sporočili gasilci in opozorili, da nevarnost še ni povsem minila, saj so napovedani močni vetrovi. Požar je v četrtek zajel tudi skladišče streliva v okolici mesta Nea Anhialos, kjer je prišlo do eksplozij. Ranjenih ni bilo, saj so pred tem evakuirali 130 ljudi.

»Trenutno se požari ne širijo, razmere pa se nekoliko izboljšujejo,« je pojasnila tiskovna predstavnica grških gasilcev. Ob tem je opozorila, da nevarnost pred požari še ni povsem minila, gasilci pa še naprej ostajajo previdni.

Poleg požarov pesti tudi huda vročina. FOTO: Alexandros Avramidis, Reuters

Uničujoči požari

Na stotine gasilcev se v Grčiji tudi danes spopada z uničujočimi požari, ki so doslej zahtevali štiri življenja, in sicer sta umrla dva pilota kanaderja, ki je strmoglavil v torek na otoku Evboja, ter moški in ženska v bližini mesta Volos.

Požari, ki pustošijo po vsej državi, so se v četrtek popoldne razširili tudi na skladišče streliva v bližini mesta Nea Anhialos v osrednji Grčiji. Prišlo je do eksplozij, ki so po navedbah grških oblasti razbile številna okna in poškodovale več hiš. Celoten obseg škode za zdaj še ni znan. Gasilci so še pred eksplozijami iz mesta evakuirali več kot 130 ljudi. Požar so medtem uspeli omejiti, evakuirani prebivalci mesta pa se sedaj vračajo domov.

Požar je v četrtek izbruhnil tudi v kraju Aspropirgos v bližini Aten. Zajel je obrat za recikliranje, iz katerega se je po poročanju lokalnih medijev valil gost črn dim.

V Grčiji se razmere nekoliko umirjajo. FOTO: Nicolas Economou, Reuters

Po ocenah

Po navedbah grške vlade je v zadnjih dneh v Grčiji izbruhnilo okoli 177 gozdnih požarov. Ti naj bi po ocenah atenskega observatorija doslej uničili okoli 50.000 hektarjev gozda in rastlinja.

Poleg požarov Grčijo pesti tudi huda vročina, vendar bodo temperature danes nekoliko nižje kot v preteklih dneh. Meteorologi namreč napovedujejo, da se ne bodo povzpele nad 37 stopinj Celzija. Vseeno pa opozarjajo na močne vetrove, ki bi lahko dosegli hitrost do 60 kilometrov na uro.

