Odprli restavracijo za ljudi z demenco

Dunaj kot do demence prijazno mesto že leta izvaja številne ukrepe na tem področju. V ta namen so leta 2022 ustanovili posebno platformo, prizadevanja pa stalno uresničujejo tudi z novimi projekti. Med zadnjimi je restavracija v domu starejših v Döblingu, namenjena osebam z demenco, ki je vrata odprla konec junija.

V novi restavraciji Zum Augenblick (ime bi lahko prevedli v Pri trenutku) lahko osebe z demenco in njihovi partnerji, svojci ali prijatelji preživijo prijetno družinsko kosilo ali večer ob vrhunski gostinski ponudbi lokalnih proizvodov po zmernih cenah. Glavna jed navadno stane 14 evrov ali manj, kar je za Dunaj precej poceni. Projekt je nastal na pobudo kuratorja dunajskih domov za starejše, ki je prebivalcem z demenco kljub diagnozi želel omogočiti prijetno in sproščeno druženje v drugem okolju. Marsikateri prebivalec domov je pred diagnozo rad obiskal gostinske obrate, zaradi bolezni pa je obisk klasične restavracije pogosto izziv tako za bolnike kot njihove svojce.

»Naša restavracija se od običajnih precej razlikuje, saj je prilagojena specifični ciljni skupini. Poleg posebej usposobljenega strežnega osebja je na voljo tudi negovalno osebje, ki zagotavlja podporo in oskrbo. Jedi so prilagojene našim prebivalcem, na primer tistim, ki imajo težave z žvečenjem in požiranjem,« pojasnjuje Robert Guschelbauer, vodja gastronomske oskrbe dunajskih domov za starejše.

Projekt je lep primer povezovanja različnih skupin strokovnjakov, saj pri njem sodelujejo tako kuharji in nutricionisti kot tudi medicinsko osebje in psihologi. Glede na uspešno odprtje prve restavracije in izjemno pozitiven odziv obiskovalcev imajo podobne načrte tudi že za druge domove za starejše po Dunaju.

Avstrijska prestolnica namerava do leta 2025 postati najprijaznejše mesto na svetu za osebe z demenco. Predstavniki mesta so skupaj s številnimi strokovnjaki, obolelimi in svojci izdelali posebej za Dunaj prilagojeno strategijo za dosego tega cilja.

Na Dunaju trenutno živi 30.000 oseb z demenco. Predvidevajo, da se bo številka v naslednjih 30 letih podvojila. Da bo mesto na ta izziv pripravljeno, so izdelali strategijo obvladovanja demence.