Odmevna aretacija v Romuniji: pridržali so Andrewa Tata in njegovega brata

Britansko-ameriški spletni vplivnež Andrew Tate je bil skupaj z bratom Tristanom znova pridržan v Romuniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tokrat so brata Tate pridržali v okviru preiskave več primerov kaznivih dejanj spolnega nasilja, ki naj bi jih zagrešila v Združenem kraljestvu med letoma 2012 in 2015.

Tožilstvo v Bukarešti je danes v izjavi navedlo, da so romunski organi pregona v ponedeljek »izvršili dva evropska naloga za aretacijo, ki so ju izdali pravosodni organi v Londonu zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in izkoriščanja oseb na ozemlju Združenega kraljestva«.

Tiskovni predstavnik bratov Tate je povedal, da tokrat gre za obtožbe o spolnih napadih, ki segajo v obdobje med letoma 2012 in 2015. Po njegovih besedah je britansko tožilstvo »omenjene obtožbe v obdobju med leti 2017 in 2019 že zavrnilo, vendar so se zdaj ponovno pojavile«.

Sodišče v romunski prestolnici je danes odločalo tudi o tem, ali bosta brata Tate po ponedeljkovi aretaciji ostala v priporu, potem ko je avgusta lani odločilo, da bosta na sojenje v Romuniji zaradi naštetih obtožb lahko čakala na prostosti - ob rednem javljanju na policiji.

Izpustili so ju iz pripora

Po današnjem zaslišanju so brata Tate izpustili iz pripora, je povedal njun zastopnik. Romunsko sodišče je sicer ob tem ugodilo zahtevi Londona za njuno izročitev Združenemu kraljestvu zaradi obtožb o spolnem nasilju, vendar šele po zaključku sodnega postopka v ločenem primeru, ki poteka v Romuniji.

37-letni nekdanji profesionalni kickbokser in spletni vplivnež Andrew Tate je skupaj s 35-letnim bratom Tristanom v Romuniji obtožen sodelovanja v trgovini z ljudmi, posilstva in vodenja kriminalne združbe za spolno izkoriščanje žensk.

Andrew in Tristan Tate, ki zavračata vse obtožbe, sta bila lani poleti skupaj z dvema romunskima državljankama obtožena več kaznivih dejanj - med drugim naj bi leta 2021 v Romuniji ustanovila kriminalno združbo za trgovino z ljudmi in prostitucijo, ki je delovala tudi v drugih državah, vključno z ZDA in Združenim kraljestvom. Žrtve naj bi zvabila v prostitucijo z lažnimi obljubami. Andrew Tate je obtožen posilstva ene od žrtev, Tristan pa napeljevanja k nasilju.