Razvpiti vplivnež obtožen posiljevanja in ustanovitve skupine za izkoriščanje žensk

Razvpiti vplivnež Andrew Tate je bil v Romuniji obtožen posilstva, trgovine z ljudmi in ustanovitve organizirane kriminalne združbe za spolno izkoriščanje žensk. Obtoženi so tudi njegov brat Tristan in dva sodelavca. Vsi so obtožbe zavrnili, poroča BBC.

Brata Tate so aretirali v Bukarešti 29. decembra 2022, potem pa so ju 31. marca letos premestili v hišni pripor. V obtožnici je navedeno, da so štirje obtoženi leta 2021 oblikovali organizirano kriminalno združbo za tihotapljenje ljudi v Romuniji, pa tudi v drugih državah, vključno z ZDA in Britanijo. Imenovali so sedem žrtev, ki naj bi jih brata Tate zlorabljala, potem ko sta jih novačila z lažnimi obljubami, da si želijo zveze ali poroke. Andrew Tate je obtožen tudi posilstva ene žrtve, njegov brat Tristan pa spodbujanja drugih k nasilju.

Sojenje se ne bo začelo takoj

V skladu z romunsko zakonodajo se zadeva pošlje predhodnemu senatu sodišča, ki ima 60 dni časa, da pregleda spis in odloči o zakonitosti obtožnice. Pričakuje se, da bi lahko sojenje trajalo nekaj let.