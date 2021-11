Odločeno: pri naših sosedih že čez nekaj ur popolno zaprtje za necepljene

V Avstriji v boju proti četrtemu valu pandemije s ponedeljkom za necepljene proti covidu 19 uvajajo zaprtje države, so danes odločili kancler Alexander Schallenberg in predsedniki vlad zveznih dežel. To pomeni, da bodo necepljeni lahko svoj dom zapustili le za nujne opravke in obisk pri zdravniku. Odločitev o zaprtju bo sprva veljala 10 dni, zadeva pa približno dva milijona ljudi, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Dostop do javnih krajev bodo tako imeli le tisti, ki bodo imeli dokazilo o cepljenju ali prebolelosti covida 19, ne pa tudi tisti, ki so zgolj testirani.

Omejitve, ki so lani veljale za vse, bodo zdaj torej veljale le za tiste, ki niso cepljeni. »Solidarnosti z necepljenimi tokrat ne bo in ga ne sme biti,« je že v petek razložil avstrijski kancler. »Necepljeni ne bodo preložili odgovornosti na cepljene.«