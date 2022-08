Odkritje stoletja: našli so 350 let star zaklad

Arheologi so med razbitinami španske galeje, ki je nedaleč od Bahamov potonila davnega leta 1656, našli čisto pravi zaklad, kovance, zlato in neprecenljive dragulje, ki so nekoč pripadali kraljem pomorskih narodov. Tovor omenjene ladje je bil še posebno bogat, saj so nanjo naložili še zaklad z druge ladje, ki je potonila dve leti prej. Žal je po trku v drugo ladjo in nato še v koralni greben enaka usoda doletela tudi to.

Potopljeni tovor so v preteklosti že večkrat uspešno dvignili na površje med letoma 1950 in 1990, tokratni zaklad, ki ga bodo še ta mesec postavili na ogled v enem od muzejev na Bahamih, pa arheologom omogoča nov vpogled v življenje na krovu ladje ter tudi v življenje premožnih Špancev v 17. stoletju. Vodja ekspedicije, morski arheolog James Sinclair, je bil še posebno presenečen, ko so z uporabo sonarja ogromno nakita, med njimi skoraj dva metra dolgo filigransko ogrlico ter mnogo z dragulji ozaljšanih obeskov, našli na morskem dnu ob potopljeni ladji.

»Sled nakita se je raztezala 13 kilometrov daleč, a vse je bilo neverjetno ohranjeno. Ko so iz vode potegnili zlat obesek s smaragdom, mi je zastal dih. Da so ti mali kosi nakita preživeli tako dolgo v teh neprijaznih vodah in da nam jih je po toliko letih uspelo najti, je pravi čudež,« je dejal Sinclair.