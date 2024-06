Odkrili novo vrsto kače: njeno vedenje je drugačno od drugih

V oddaljenem okrožju Jingjiang v kitajski provinci Yunnan so znanstveniki odkrili novo vrsto kače. Je srednja podvrsta planinskega gada, imenuje pa se Ovophis jenkins, povzema Newsweek. Članek je bil objavljen v strokovni reviji Zookeys.

Novoodkrita vrsta gada se od svojih sorodnikov loči predvsem po barvi kože, ki sega od temno rjave do temno oranžne. Na koži ima »grde in običajno temne madeže«

Napihne svoje telo in napade agresivno

Poleg nenavadne barve je ena izmed bolj izrazitih značilnosti kače Ovophis jenkins njeno vedenje. Za razliko od večine kač, ki raje pobegnejo, ko so ogrožene, ta vrsta plazilcev napade agresivno, ko sumi nevarnosti.

»Običajno se te kače premikajo precej počasi, a če jih nekaj zmoti, postanejo agresivne,« piše Newsweek.

FOTO: Zookeys

»Ko so ogrožene, napihnejo svoja telesa in hitro ugriznejo.«

Raziskovalci so značilnosti vrste povezali z evolucijsko prilagoditvijo na zahteven teren v kitajski pokrajini. Ker gre za tako imenovano endemično vrsto kače, živi le na omenjenem območju.

»Aktivne so predvsem jeseni, ker imajo rade mrzle, mokre in deževne noči.« Najverjetneje se prehranjuje z manjšimi kačami in sesalci,« opisujejo.

V študiji so raziskovalci tudi opozorili, da nameravajo z nadaljnjim opazovanjem zbrati več informacij o tej novi vrsti, vključno z njenim videzom, razširjenostjo in navadami.