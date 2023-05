Oče učenke: Hči je videla, kako dekletu strelja v glavo, streljal je tudi pod mizo

Milan Milošević, oče deklice, ki je bila pri pouku zgodovine, ko je 14-letni K. K. zjutraj streljal na otroke in ubil pet učencev iz svojega razreda, je za Telegraf.rs povedal, kaj se je v sredo zjutraj dogajalo. »Skrili so se pod mize, on pa je šel od enega do drugega in streljal pod mizami,« pravi oče deklice, ki je po sreči preživela napad, v katerem je strelec ubil osem učencev in varnostnika na Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja na Vračarju.

»Slišal sem, da je prišlo do streljanja pri pouku zgodovine. Pogledal sem na urnik in videl, da je imela hčerka ravno prvo uro zgodovino. Žena je kričala po telefonu, dali so ji službeni avto, da je lahko šla do šole. Bila je čisto konec in so ji dali pomirjevala,« pravi oče.

»Otroci so jokali, se objemali. Deklica je bila v okrvavljeni majici, ker je padla čez ustreljenega fanta. Mnogi starši svojih otrok niso mogli preklicati na telefon. Hčerkin telefon je na primer ostal v učilnici. Učiteljice so poskrbele, da so otroke čim prej prevzeli starši,« pravi Milan.

»Hčerka je videla, kako je ustrelil punčko v glavo«

Po besedah ​​Milana, ki je nekoč obiskoval isto šolo, je njegova hčerka videla, ko je K. K. deklico ustrelil v glavo, nato pa je ustrelil še učenca, ki se je skril pod mizo.

»Najprej so zaslišali strele, vsi so mislili, da gre za petarde. Toda učiteljičin izraz se je spremenil, zdelo se je, da razume, kaj se dogaja. Nato je vdrl v razred. Dve deklici je ustrelil in sta padli na klop, kot da bi spali. Fant, ki je bil ustreljen v nogo, je prvi stekel iz učilnice, moja hčerka za njim. Pogledal jo je v oči, a pištola je bila obrnjena na drugo stran. Videla je, ko je punčko ustrelil v glavo.«

»Rekla je, da je počilo in da je bila povsod kri. Njena prijateljica, ki je ostala v učilnici, je povedala, da so se skrili pod mize, on pa je šel po vrsti in streljal pod mizo. V razredu jih je bilo 23. Moja hči je preživela samo zato, ker je hitro reagirala in sedela v prvi klopi, zato je med prvimi pobegnila ven,« pravi oče preživele deklice in dodaja, da je truplo varnostnika Dragana videl skozi vrata.

Bil je odličen učenec

K. K., kot pravi Milan, je pred kratkim prišel v razred in bil odličen učenec.

»Ta razred sestavljajo najboljši učenci v šoli in pred kratkim je prišel. Ta fant je bil odličen učenec. Ostudno je, da poročajo, da je pobil toliko ljudi zaradi ure zgodovine. Letos je zamenjal razred in prišel k nam.

Pravi, da so ga zbadali, ker je malo jecljal. Z njimi ni imel nobenih težav v razredu. Ne pričakuješ, da bi otrok, ki ga vidiš vsak dan, potegnil pištolo in te ustrelil,« pravi Milan.

Da je streljal naključno, poudarja Milan, dokazujejo poboji deklet, ki niso bila na seznamu. »Dežurnih deklet ni bilo na njegovem seznamu. Zato je začel naključno streljati. Moj otrok je v redu, ne vem, kaj bi bilo, če ne bi bil. Fantek, ki je tekel pred mojo hčerko, je bil ustreljen v nogo,« pravi.

»Žena je vsa iz sebe, leži na postelji s hčerko v naročju. Vsi starši so se takoj postavili v vlogo tistih, katerih otroci niso preživeli. To je grozno, tudi prijatelji, ki jih nikoli nisem videl jokati, zdaj jočejo,« pravi Milan.