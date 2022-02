Oče pogrešanega Mateja v solzah po srečanju z neznano osebo: to mu je podaril

Nenad Periš, oče pogrešanega Splitčana Mateja, ki je v Beogradu neznano kam izginil s 30. na 31. december z budnim očesom in svojo nenehno prisotnostjo v srbski prestolnici spremlja veliko iskalno akcijo. Ker je v javnosti izpostavljen, njegov obraz na ulici že marsikdo prepozna. Kljub okoliščinam, v katerih se je znašel, srbski mediji poročajo, da je Nenad vsakokrat dostojanstven, njegove izjave so umirjene in razumevajoče. Javnosti se je že večkrat zahvalil za vso podporo, piše portal Mondo, kjer so med drugim izpostavili zadnji primer, ko se je Periš v jutranjem programu televizije razjokal.

Voditeljica mu je povedala, da ima Periš ogromno podporo dobrih ljudi, na kar je Periš odgovoril: »Čutim, kaj govorite. To ni fraza, vem, da ljudje to čutijo in neverjetno, koliko ta podpora, ko si na dnu, res pomeni,« je dejal Periš in dodal, da bi sam sicer bil najraje sam.

»Najraje bi šel v gozd in se sprehajal. Ni mi do javnosti. Ampak moram se oglašati zaradi ljudi, ki pričakujejo neko vest. Tudi moja prijateljska dolžnost je, da ljudem povem resnico,« je povedal Periš in se nato razjokal, ko se je spomnil nekega dogodka iu Beograda, piše Mondo.

»Pred dnevi sem bil na sprehodu pri zalivu. Sprehajal sem se in neznani starejši človek je šel mimo mene. Pogledala sva se in nisem vedel, da me je prepoznal. Nadaljevala sva hojo v krogu in sva se ponovno srečala. Vprašal me je, ali sem jaz Nenad, kar sem potrdil. Rekel je, 'ne vem, kaj bi vam povedal, vendar, če lahko, bi vam nekaj podaril' in podaril mi je čokoladico. In kaj naj rečen. On je podaril ves svet, to ni bila le čokoladica, to je bil ves svet. To so bila vsa čustva, ki mi jih je lahko podaril. Zato moramo biti boljši ljudje in nikoli ne smemo pozabiti, da neka čokoladica lahko pomeni ves svet,« je v jutranjem programu na televiziji povedal Periš in si pri tem brisal solze.

Dodal je, da smo »vsi ljudje, samo včasih to pozabimo«.