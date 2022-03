Oče pogrešanega Mateja poslal pomembno sporočilo

Več kot dva meseca je minilo, odkar je v Beogradu izginil Splitčan Matej Periš, potem ko je stekel iz kluba Gotik, kjer je bil s svojimi prijatelji. Njegov oče Nenad je dejal, da še kar prihajajo informacije od tamkajšnjih ljudi, da so Mateja nekje videli. Oče vztraja pri odločitvi, da bo ostal v Beogradu, vse dokler ne bo dobil konkretnih informacij o tem, kaj se je z njegovim sinom tistega večera zgodilo. »Ostajam v Beogradu. Policisti še naprej preiskujejo, a konkretnih informacij nimamo. Ljudje vsakodnevno javljajo, da so Mateja videli na najrazličnejših lokacijah. Kljub temu da gre za dezinformacije, pa pozivam vse, naj, če zasledijo kaj potencialno pomembnega za preiskavo, o tem obvestijo policijo, četudi anonimno,« je povedal oče za portal nova.rs. Pravi, da se v Beogradu počuti sprejetega in da dobiva podporo z vseh strani. »Čutim podporo ljudi, kar mi pomaga v teh razmerah. Danes me je sprejel patriarh in želim se zahvaliti vsem pravoslavnim vernikom, ki molijo za Mateja.«

Skrivnost Matejevega telefona

Morda je še največja skrivnost glede Matejevega mobilnega telefona. Proizvajalec telefona, ki ga je imel Matej, je pojasnil, da bazna postaja zazna signal telefona le pol ure po tem, ko je bil telefon v stiku z vodo. A časovnica na kamerah kaže, da je med posnetkom, ko so kamere Mateja nazadnje zabeležile, in uro, ko je bazna postaja zadnjič zaznala njegov telefon, minilo dve uri. Zaradi tega marsikdo meni, da Matej s telefonom ni šel v reko Savo ...