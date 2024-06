Obrača se jim želodec: evroposlanec v ferrariju obsojenca za poskus uboja

Hrvaški politik Stephen Nikola Bartulica, ki je bil na listi Domovinskega gibanja (DP) izvoljen za poslanca v Evropskem parlamentu, je razburil domačo javnost, potem ko ga je na dan volitev v luksuznem ferrariju prevažal obsojenec za poskus uboja. Poslanec hrvaškega sabora je kritike sprožil v nedeljo, ko se je iz volilnega štaba stranke odpeljal v rdečem ferrariju. Kot se je izkazalo, je luksuzno vozilo upravljal večkrat obsojeni zagrebški gostinec Ivko Marić.

Marić je bil v preteklosti po pisanju Indexa obsojen zaradi različnih kaznivih dejanj in prekrškov, med drugim leta 2013 za poskus uboja in poskus povzročitve hude telesne poškodbe. Takrat so mu prisodili štiri leta in tri mesece zapora.

Obrača se jim želodec

Predsednik koalicijskega Domovinskega gibanja Ivan Penava je danes na novinarski konferenci glede Bartulice dejal, da mu je žal, da mora odgovarjati na vprašanja, ob katerih se celotnemu DP »obrača želodec. Zahtevam javno opravičilo za vožnjo v ferrariju z osebami iz kriminalnega miljeja. Od tega se kot DP jasno in odločno distanciramo,« je dejal voditelj skrajno desne stranke.