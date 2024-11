Oblasti so 200.000 ljudem poslale opozorilo: Evakuirajte se!

Oblasti so danes pozvale k evakuaciji skoraj 200.000 prebivalcev mesta na zahodu Japonske, zaradi nevarnosti zemeljskih plazov in poplav zaradi močnega deževja po prehodu tajfuna.

Mesto Matsuyama je izdalo opozorilo na visoki ravni in pozvalo 189.552 prebivalcev v svojih 10 okrožjih, naj se nemudoma evakuirajo in najdejo zatočišče, je AFP povedal uradnik lokalne vlade.

Po navedbah japonske meteorološke agencije vroč in vlažen zrak povzročata močno deževje, ki ga spremljajo nevihte na zahodu Japonske, potem ko je v četrtek prešel močan tajfun. Agencija je opozorila na možne zemeljske plazove in poplave na zahodu Japonske v soboto in na vzhodu v nedeljo.