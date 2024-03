Obiskujeta ga tudi George Clooney in Kim Kardashian

Prejel je že številne prestižne nagrade, neuradno velja za najboljši hotel na svetu. Nič čudnega torej, da se hotel Ballyfin v County Laoisu na Irskem lahko pohvali s številnimi znanimi (in zahtevnimi) gosti, med katerimi sta tudi resničnostna zvezdnica Kim Kardashian in igralec George Clooney – slednji je tam organiziral srečanje s svojimi irskimi bratranci, ki živijo v bližnjem Abbeyleixu.

Hotel pričara vzdušje nanizanke Downton Abbey.

Čar Ballyfina je, da za goste ustvarja občutek domačnosti, hkrati pa jih s stilnim pohištvom popelje v zgodovino, v čase, ko so kralji in kraljice, grofje in drugi plemiči še nekaj veljali.

Vsaka podrobnost v hotelu je narejena tako, da se kot del plemiške elite počutijo tudi gostje. Tam ne poznajo nadležnega prihoda in odhoda v jutranjih urah: gostje se na recepciji prijavljajo od tretje ure popoldne, sobo morajo zapustiti do poldneva.

Le 20 sob je v hotelu.

Prihod v hotel se zdi, kot bi se preselili v nanizanko Downton Abbey. Pozdravu osebja namreč sledi pijača dobrodošlice, kozarec šampanjca, ki ga srknete v hotelski knjižnici pred kaminom, v katerem prasketa ogenj. Sledi kosilo v glavni jedilnici, ki je prava paša za oči, gostje pa poročajo, da so obedi tudi užitek za brbončice.

V hotelu je le 20 sob, ki so tako kot ves hotel opremljene v francoskem slogu 20. let 19. stoletja, ko je bil zgrajen Ballyfin. Razkošje ima seveda svojo ceno. Najem sobe sredi neokrnjene irske narave stane najmanj 680 evrov na dan.