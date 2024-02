Občani Istre: Dogaja se tiha okupacija Istre s strani Slovencev

»Istra je postala evropski raj za nelegalne graditelje in uzurpatorje. Nelegalna gradnja, uzurpacija gozdnih in kmetijskih zemljišč ‘rak raka’«, ki vsak dan razjeda našo občino do te mere, da danes ogroža normalno kvaliteto življenja občanov,« so zapisali prebivalci Umaga v hrvaški Istri.

Trdijo, da se zaradi velikih dobičkov posameznikov kmetijska in gozdna zemljišča spreminjajo v vikend parcele, kot so jih poimenovali. »Nastajajo nelegalna naselja s tisoči prebivalcev, pred našimi očmi se dogaja tiha okupacija Istre ob očitni nezainteresiranosti politike in neučinkovitosti pristojnih inšpekcij, ki bi morale zaščititi območje in zaustaviti črno gradnjo. Znano je, da so gozdovi in ​​kmetijska zemljišča zaščitena in v posebnem interesu Republike Hrvaške, a v resnici ni čisto tako,« se hudujejo in prst usmerjajo proti tujcem.

Istrijani kmetijske in gozdne površine prodajajo tujcem po veliko višjih cenah, kolikor bi zanje sicer dobili na trgu. Namesto 2–3 evrov na kvadratni meter po poročanju prebivalcev Umaga lahko prodajo po 30–50 evrov na kvadratni meter.

Po njihovih besedah je nezakonita zasedba kmetijskih in gozdnih zemljišč večinska s strani tujcev, predvsem Slovencev. Tujce in med njimi Slovence obtožujejo predrznosti in agresivnosti pri brutalnem uničevanju Istre, kakršne »niso zabeležene v vojni zgodovini Istre, niti je ni v drugih delih Hrvaške«. Pravijo, da je to norčevanje iz lokalnega prebivalstva, ki spoštuje zakone, medtem ko se tujci na hrvaške zakone požvižgajo.

Menda nezakonite »gozdne hiše« v Istri že nekaj mesecev po nezakoniti postavitvi postanejo legalne, hiše s hišno številko in prijavljenim prebivališčem. Namigujejo, da je to rezultat pomoči lokalcev in nepoštenih praks.

Ponekod število začasnih prebivalcev presega število stalnih

Prebivalce Umaga skrbi naraščanje začasnih prebivalcev Istre. Kot trdijo, je od leta 1991 število nestalnih prebivalcev (legalnih in nelegalnih) naraslo na 200.000. Predvidevajo, da je 30.000 nelegalnih začasnih prebivalcev, tudi na prej opisanih parcelah. Opozarjajo, da je število začasnih prebivalcev ponekod preseglo število stalnih domačih prebivalcev.